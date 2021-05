Neustadt

Der zweite Termin für eine Corona-Schutzimpfung für das städtische Kita-Personal ist schriftlich bestätigt und findet am Mittwoch, 26. Mai, statt. Die städtischen Kindertagesstätten schließen deshalb am Mittwoch, 26. Mai, sowie am Donnerstag, 27. Mai. Eine Notbetreuung kann nicht angeboten werden, wie Stadtsprecherin Nadine Schley betont.

Eigentlich hatte der Impftermin schon am Montag, 17. Mai, stattfinden sollen. Auch da hatten sich die Eltern bereits Betreuungsalternativen gesucht, und die ersten Kita-Kräfte warteten am Feuerwehrzentrum. Doch das Impfteam kam nicht. Stadt und Region sprachen von Abstimmungsschwierigkeiten.

Von Kathrin Götze