Das erste Stattfest in Neustadt mit seiner Weltreise war ein Publikumsrenner. Die zweite Auflage am Sonnabend, 18. Mai fällt etwas kleiner aus, hat aber auch für alle Geschmäcker und Altersstufen etwas zu bieten. Diesmal lautet das Motto „Reise durch die Zeit“. Gemeint sind die letzten vier Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts. Zurück in die wilden Sechziger und Siebziger Jahre geht es im „Make Love Not War“-Bereich am Heini-Nülle-Platz.

In farbenfroher Kulisse tritt dort am Nachmittag zuerst die Green River Gang auf, die sich den Songs von John Fogertys Creedence Clearwater Revival verschrieben hat. Für eine Premiere sorgen „The Reuling Stones“ um Gründer und Sänger Jens Reulecke. Als ersten großen Auftrittsort haben sie sich das Neustädter Stattfest ausgesucht und spielen Songs der wohl bekanntesten Rock’n’Roll Band der Welt, der Rolling Stones. Die Band sieht sich nicht als reine Coverband, sondern würzt die Vorlagen mit eigenen und einzigartigen Interpretationen.

Ein Wiedersehen gibt es mit Werner Nadolny’s Jane, die ihren melodiösen Krautrock mit sphärischem Pink-Floyd-Feeling spielen. Die Band um den Lokalmatador und Gitarristen Dete Klamann hat sich in diesem Jahr rar gemacht, der Auftritt beim Stattfest ist einer von wenigen.

„Musik nur wenn sie laut ist“ lautet der Titel der Achtziger-Jahre Bühne am Wallhof. Auf dem Stattfest bietet die Herbert Grönemeyer Tribute Band „Ö-Band“, ein Live-Erlebnis am Nachmittag. Laut wird es auch am frühen Abend.

Wer glaubt, harte Rockmusik sei immer noch eine Männerdomäne, der irrt gewaltig. Mit Leidenschaft und Liebe zu den Songs verneigen sich die fünf Profimusikerinnen von „Black Rosie“ vor den australischen Rockern von AC/DC. Zu guter Letzt lässt die Rockkantine die kreischenden Gitarren aus den Achtzigern erklingen und erfreut das Publikum unter anderem mit mitreißenden, fetzigen Neue-Deutsche-Welle-Songs von hart bis zart.

Die Bühne an der Liebfrauenkirche bildet schließlich die Neunziger Jahre ab. Am Nachmittag spielen „Plattensalat“ aus Osnabrück Songs, die jeder kennt. Das Programm reicht von Rock à la Bon Jovi, U2 und Coldplay, Pop wie Natasha Bedingfield, Hip Hop und Soul wie Jan Delay oder Amy Winehouse. Im Anschluss startet die Top-40-Band „Grace“, in den Neunzigern, geht weiter ins Jahr 2000 und wird dann immer aktueller. Für einen gelungenen Stattfest-Ausklang legt ein Discjockey auf – und auch im Penthouse ist eine After-Show-Party geplant.

Auch abseits der Musik ist zum Stattfest allerhand los rund um die Fußgängerzone: Mit Böllerschüssen hisst die Schützengesellschaft um 13.30 Uhr ihre Fahne am Erichsberg. Zur Politikmeile wird die Windmühlenstraße, dort präsentieren sich Parteien und Bürgermeisterkandidaten. Und Walk-Acts mit Aerobic sowie die Hippies von „Los Lachos“ bespaßen das Publikum. Am Sparkassengebäude präsentieren sich ab 14 Uhr Bordenau liest, das Lokalradio Neustadt, Dorfgemeinschaft und Golfclub Mardorf, Nabu und Schiffsmodellbauclub sowie verschiedene Tänzer und Turner von TSV Neustadt und TSV Bordenau. Und auch für die Kinder gibt es einiges Programm.

