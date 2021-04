Rodewald

Hobbygärtner können sich auf Sonntag, 2. Mai, 14 Uhr, freuen. Der Binderhaus Verein in Rodewald bietet dann im Garten hinter seinem Heimatmuseum den jährlichen Staudenmarkt an. Wer zu viele Pflanzen hat, kann sie verkaufen. Alle anderen sind zum Kaufen eingeladen.

Ausgefeiltes Hygienekonzept

„Unter Vorbehalt“, wie so vieles in der Pandemie-Zeit, bereitet sich das Organisationsteam auf den Markt vor. Mindestabstand, Maske und Einbahnstraßenregelung verstehen sich von selbst. Damit, so hofft das Team, kann der Markt stattfinden und können Pflanzen aus heimischen Gärten zu kleinen Preisen ihre Besitzer wechseln. Statt Kaffee und Kuchen im Garten wird es Kuchen im Außer-Haus-Verkauf geben.

Anmeldungen sind möglich

Pflanzenanbieter können sich bei Gisela Fiene vom Binderhaus Verein unter Telefon (05074) 728 anmelden. Der Aufbau der Stände für die Anbieter beginnt am 2. Mai um 12.30 Uhr. Binderhaus und Heimatmuseum haben die Adresse Dorfstraße 5, 31637 Rodewald.

Von Beate Ney-Janßen