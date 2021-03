Sind Täter aus Neustadt in das ganz große internationale Geschäft mit Drogen und Waffen verwickelt? Eine Razzia am Mittwochmorgen steht offenbar im Zusammenhang mit großangelegten Ermittlungen gegen den Rauschgifthandel.

Sondereinsatzkräfte haben am Mittwoch eine Wohnung am Mies-van-der-Rohe-Weg in Neustadt durchsucht. Die Aktion steht offenbar im Zusammenhang mit Razzien in mehreren Städten im In- und Ausland. (Symbolfoto) Quelle: picture alliance/dpa