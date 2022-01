Neustadt

Hat Neustadt ausreichend Wohnraum für neue Flüchtlinge? Derzeit gibt drei Gemeinschaftsunterkünfte – zwei davon sind beinahe voll belegt. Angesichts gestiegener Flüchtlingszahlen in Deutschland könnte die Auslastung möglicherweise weiter zunehmen. Bei der Stadtverwaltung erwartet man einen Anstieg der Aufnahmezahlen im Vergleich zu den bisherigen Quoten. „Aber wir kalkulieren mit den Zahlen, die wir tatsächlich vorliegen haben“, sagt Stadtsprecherin Kathrin Kühling.

Stadt plant mit 110 Flüchtlingen

Nach jetzigem Stand müsste die Stadt für den Zeitraum von August 2021 bis August 2022 die Aufnahme von insgesamt 110 Personen ermöglichen: „Das ist das Mindestmaß“, erklärt Kühling. Die Zahl errechne sich aus der festgelegten Aufnahmequote des Bundes, welche per Verteilerschlüssel an Länder und Kommunen zugeteilt werde. Von den 110 Personen seien für den verbleibenden Zeitraum bis August noch 92 aufzunehmen. Ob diese tatsächlich kämen, könne man vorher nicht wissen – es könnten aber auch mehr sein. „Sollte sich die Gesamtzahl der Flüchtenden erhöhen, erfolgt eine neue Berechnung und gegebenenfalls eine Erhöhung der Zahl“, so die Stadtsprecherin.

Kapazitäten rechnerisch vorhanden

Die Belegung der drei vorhandenen Unterkünfte fällt unterschiedlich aus. In jener an der Gerhart-Hauptmann-Straße wohnten laut Kühling derzeit 56 Personen, an der Fontanestraße 44 und an der Bunsenstraße 107 Personen. Flüchtlinge mit eigenem Wohnraum seien in diesen Zahlen nicht erfasst, sagt Kühling. Während die Unterkünfte an der Gerhart-Hauptmann- und Fontanestraße „annähernd voll belegt“ seien, gebe es für die Bunsenstraße noch Platz: „Sie ist für maximal 300 Personen vorgesehen, dort wären rechnerisch noch Kapazitäten frei“, berichtet die Stadtsprecherin.

Aufstockung birgt Konfliktpotenzial

Eine solche Aufstockung wäre allerdings aller Voraussicht nach nicht völlig reibungslos möglich, denn: „Die derzeitige Einzelbelegung müsste dann durch eine Doppelbelegung ersetzt werden“, so Kühling. Unter sozialen und kulturellen Gesichtspunkten ergäbe sich dadurch womöglich Konfliktpotenzial – etwa, wenn einander unbekannte Menschen unterschiedlicher Lebenshintergründe auf einmal zusammenleben müssten.

„Räume dienen als Puffer“

Yasmin Linicus, Ehrenamtskoordinatorin in der Flüchtlingshilfe der Diakonie, sieht diese Gefahr ebenfalls: „Man darf nicht vergessen, was viele der Menschen dort erlebt haben“, sagt sie. Die Räume dienten als Puffer, weil nicht jeder mit jedem klarkomme. Die fehlende Privatsphäre durch zu beengtes Zusammenleben bringe neue Konfliktdynamiken, etwa bei der Benutzung der Gemeinschaftsküchen. Als ehemalige stellvertretende Leiterin der Flüchtlingsunterkunft in Frielingen habe sie selbst einiges miterlebt. „Da hat es viel Streit gegeben“, berichtet Linicus. Außerdem erschwere das beengte Zusammenleben zum Beispiel das Deutschlernen, weil der ungestörte Rückzugsort fehle.

Antragszahlen steigen

Dass eine Doppelbelegung der Zimmer dennoch nötig werden könnte, scheint nicht ausgeschlossen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) verzeichnete für den Zeitraum von Januar bis November 2021 bundesweit 41,5 Prozent mehr Erstasylanträge im Vergleich zum Vorjahr. Zu den Gründen dürften alte und neue internationale Krisen zählen. Laut BAMF kamen die meisten Personen aus Syrien nach Deutschland, gefolgt von Afghanistan und dem Irak.

Hannovers Unterkünfte sind voll

In Niedersachsen fiel die Zahl mit 56 Prozent Steigerung noch höher aus. Gleichwohl haben die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie 2020 für einen starken Einbruch bei den Asylanträgen gesorgt, sodass der jetzige Anstieg deutlich steiler wirkt. Dennoch ist die Problematik nicht von der Hand zu weisen: In Hannover etwa sind die verfügbaren Unterkünfte in der Stadt zu 99 Prozent ausgelastet. Um kurzfristig Platz zu schaffen, hat die Verwaltung ein Hotel für Asylsuchende angemietet.

Stadt wartet auf neue Zahlen

In der Region Hannover kamen 2021 insgesamt 885 Flüchtende unter, im Vorjahreszeitraum waren es noch 745. „Es zeichnet sich ab, dass in Neustadt tendenziell mehr Flüchtlinge aufgenommen werden müssen“, sagt Kühling. Für konkrete Handlungsschritte sei es allerdings noch zu früh. Es lägen keine handfeste Zahlen vor, wie etwa eine neue vorgeschriebene Aufnahmequote. „Wir gehen Stück für Stück vor“, so die Stadtsprecherin.

Von Alexander Plöger