Neustädter Land

Droht dem Neustädter Land ein Hochwasser? Bis Dienstagmittag kletterte der Wasserstand der Leine auf 4,13 Meter. Dieser Wert führt bei vielen Neustädtern zu Aufmerksamkeit. Ab dort braucht es nur noch wenige Zentimeter mehr, bis die Verbindungsstraße zwischen Poggenhagen und Bordenau gesperrt werden muss. Das würde Pendler zu Umwegen zwingen und die ohnehin angespannte Verkehrslage in der Kernstadt noch weiter belasten. Dass der Pegel in den nächsten Stunden über die kritische Marke hinweg weiter steigt, hält Carsten Lippe, Sprecher des Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), für unwahrscheinlich.

Scheitelpunkt des hohen Wasserstands der Leine im Neustädter Land ist am Mittwoch

Zwar fließe das Wasser von der Landeshauptstadt Hannover nun in Richtung Norden ab, sagt Lippe. Die Experten rechnen aber nicht damit, dass es im weiteren Verlauf der Leine zu ähnlichen Höchstständen kommt. „Es ist unwahrscheinlich, dass die Stufe 3 für Gebiete nördlich Hannovers ausgerufen werden muss“, sagt Lippe. „Den Scheitelpunkt des Hochwassers erwarten wir in Schwarmstedt für Mittwoch Nachmittag.“ Danach sei dann wohl mit weiter sinkenden Ständen zu rechnen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Deutsche Wetterdienst hat bis Mittwoch leichtere Regenfälle vorhersagt. Im Gegenzug sänken allerdings die Pegelstände der Leine-Zuflüsse, so der Experte. Aktuell ist in der Kernstadt das Gebiet entlang der kleinen Leine betroffen. Die Fußwege am Ufer sind überflutet – vor der Eckstein-Mühle sucht sich das Wasser einen Weg über die Maschwiesen zurück zum Hauptlauf.

In Herrenhausen gilt Warnstufe 3

„In Herrenhausen hat der Hochwasserpegel am Dienstag die Marke überschritten, die es braucht, um die Warnstufe 3 auszulösen“, sagt Lippe. Das bedeutet, dass eine Überflutung einzelner Grundstücke, Straßen und Keller möglich ist und überörtliche Verkehrsverbindungen gesperrt werden. Bei eingedeichten Gewässern steht das Wasser bei dieser Stufe etwa bis zur halben Deichhöhe. In der Landeshauptstadt geschieht das bei einem Stand ab 48,61 Meter über Normalnull. In Neustadt müsste der Leinepegel dazu noch rund 65 Zentimeter weiter steigen.

Von Mirko Bartels