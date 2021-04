Mardorf

David hat Goliath im Wettstreit geschlagen. Nicht nur in der Bibel, sondern auch im Weitwurf gen Mardorf. Das besagt zumindest die Sage zu den Findlingen, die diese Namen tragen und die gewissermaßen nur die Spitze des Eisbergs in dem steinreichen Dorf sind.

„Steine haben wir genug in Mardorf“, sagt Friedrich Dankenbring und schmunzelt. Zwei Eiszeiten sind über das Dorf gegangen und von den Steinen, die sie mit sich wälzten, haben viele genau dort Halt gemacht. Erst kürzlich habe er neue Beweise für seine These gesehen, sagt der Mardorfer Chronist. Als Archäologen im Mergelgrund auf Spurensuche nach einer Siedlung waren, seien sie zwar nicht auf Siedlungsreste dafür aber auf etliche Findlinge gestoßen, berichtet Dankenbring.

Wenn die Mardorfer auch nicht immer glücklich über all die Steine gewesen sind, so haben diese ihnen doch einige Aufmerksamkeit beschert. Beispielsweise vom Heidedichter Hermann Löns, der als ein Vorreiter in Sachen Naturschutz David und Goliath kartiert hat.

Mancher Findling wurde tiefer verbuddelt

Die Findlinge im Mergelgrund bleiben tief im Boden. Auch damit würden sich die Mardorfer auskennen, sagt Dankenbring. Wurde früher ein großer Stein auf einem Acker entdeckt, so griffen die Bauern schon mal zur Schaufel, um ihn tiefer zu verbuddeln. Transportieren ließen sich die Schwergewichte nicht, auf ihre Ackerfläche wollten die Bauern aber auch nicht verzichten.

Von Feldern umgeben liegt der Goliathstein bei Mardorf in einer kleinen Baumgruppe. Quelle: Beate Ney-Janßen

Vergraben sind aber weder der David- noch der Goliathstein. Beide sind sie gut sichtbar geblieben. Goliath sollte allerdings um 1900 auf andere Art zu Leibe gerückt werden. Dankenbring steht an dem mächtigen Fels, der auf einem Feld gegenüber der Straße Lütjen Mardorf liegt, und zeigt auf ein zentimeterdickes Loch. Ein Sprengloch sei das, erläutert er. Das erkläre auch die vielen kleineren Steine, die um Goliath herumliegen.

„Die Mardorfer brauchten Baumaterial und der rote Granit war besonders schön. Also haben sie gesprengt.“ Der Erfolg hielt sich in Grenzen, von dem Stein ragt immer noch viel aus dem Boden. Und im Erdreich, sagt Dankenbring, sei noch viel mehr verborgen. 15 Tonnen soll Goliath selbst nach allen Zerstörungsversuchen noch auf die Waage bringen.

Ein Anziehungspunkt ist der Davidstein schon lange - und verleitete auch zu sportlichen Betätigungen. Hier wagt Eike Heymer im Jahr 1954 während eines Schulausflugs einen Handstand auf dem Koloss. Quelle: privat

Der kleine Bruder David wiegt 60 Tonnen

Der Davidstein liegt etwas mehr als einen Kilometer entfernt an der Weißen Düne. 60 Tonnen soll er wiegen, lediglich die Hälfte seiner Fülle ragt aus dem Boden. Ein „kleine Bruder“ des anderen ist er, weil Goliath ursprünglich noch schwerer war. Das habe zu einiger Verwirrung geführt, sagt Dankenbring. In der Liste der Naturdenkmale werde David als Goliath geführt – und umgekehrt. Seine Versuche, dieses Missverständnis aufzuklären, seien fehlgeschlagen.

Nur die Hälfte des Davidsteins ragt aus dem Boden am Strandweg nahe der Weißen Düne. 60 Tonnen Gewicht bringt er auf die Waage. Quelle: Beate Ney-Janßen

Dabei konnte doch schon Dankenbrings Urgroßvater, Jahrgang 1887, seinem Urenkel die Sage erzählen, die verdeutlicht, weshalb es sich bei dem kleineren Stein um Goliath handelt. Die geht so:

Als der Riese Goliath auf dem Brunnenberg in den Rehburger Bergen einen Stein werfen wollte, kam ein Junge hinzu. Ob er wohl mitmachen dürfe beim Weitwurf, wollte der Kleine namens David wissen, und nahm sich selbst einen Stein. Wie in der biblischen Geschichte stand auch in diesem Wettstreit Größe nicht für Sieg, denn das stattliche Exemplar des kleinen David landete an der weißen Düne, Goliaths Stein hingegen plumpste bereits einen Kilometer zuvor auf den Boden. Voller Ärger soll Goliath seinen Stein in Stücke geschlagen haben.

Von Beate Ney-Janßen