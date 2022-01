Neustadt

„Gesund werden – gesund bleiben“, ist das Motto, mit dem sich Sternsinger auch in Neustadt am Dreikönigstag, Donnerstag, 6. Januar, auf den Weg begeben. Sechs Kinder aus der katholischen Gemeinde St. Peter und Paul singen vor Häusern, hinterlassen den Segen und sammeln Spenden für die Aktion.

Drei Länder stehen im Mittelpunkt

Drei Länder Afrikas und deren Gesundheitsversorgung für Kinder stehen im Mittelpunkt, wenn Daniel, Paul und ihre Freunde unterwegs sind. Sie wollen darauf hinweisen, dass in Ägypten, im Südsudan und in Ghana bei Weitem nicht alles gut ist, wenn Kinder krank werden. Mit den Spenden, die sie sammeln, soll an manchen Missständen etwas geändert werden.

Die Liste der Sternsinger-Besuche in Neustadt ist geschlossen, wie Gemeindereferentin Claudia Schwarzer mitteilt. Segensbriefe liegen aber bis zum 12. Januar in der katholischen Kirche St. Peter und Paul am Bischof-Ketteler-Platz bereit. Und Spenden für die Sternsinger-Aktion und für mehr Gesundheit von Kindern in vielen Ländern könnten auch online gegeben werden unter www.sternsinger.de.

Von Beate Ney-Janßen