Neustadt

Die Pandemie hat den Sternsingern der katholischen Gemeinde St. Peter und Paul in diesem Jahr nur einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Sie sind in verminderter Gruppenstärke von Tür zu Tür gezogen. Dennoch waren sie sehr erfolgreich.

Spendenbereitschaft im Neustädter Land war groß

An drei Tagen klingelten sieben Kinder, als Sternsinger verkleidet, an Türen in der Kernstadt und den Dörfern. Segen bringen und Spenden sammeln, das waren ihre Anliegen. Das zahlte sich aus, denn beim Kassensturz zum Ende der Aktion lagen 8168,12 Euro im Beutel. Allerdings landete nicht jeder Euro direkt bei den Sternsingern. Um die pandemiebedingten Einschränkungen aufzufangen, hatte die Pfarrgemeinde Segensbriefe auch in der Kirche ausgelegt – verbunden mit der Bitte um Spenden. Auch davon sei reichlich Gebrauch gemacht worden, sagt Gemeindereferentin Claudia Schwarzer.

Über die Sternsingeraktion unter dem Leitwort 2022 „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ fließt das Geld nun an Projekte in vielen Ländern der Erde.

Von Beate Ney-Janßen