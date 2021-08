Zum Goldenen Sonntag am 17. Oktober soll der Verkauf der Sterntaler-Loskalender 2021 in Neustadt beginnen. Hinter den Türchen verbergen sich insgesamt 347 Gewinne. Der Wert der gespendeten Sachpreise – darunter Jahreskarten für den Zoo Hannover – sei so hoch wie nie, berichten die Organisatoren vom Lions Club Garbsen-Neustadt.