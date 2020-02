Basse

Im Neustädter Land können aufmerksame Beobachter derzeit wieder vermehrt das markante Geklapper hören: Die ersten Weißstörche kehren früh aus den Winterquartieren in die Neustädter Region zurück. Während der Wintermonate flüchten sich die Zugvögel in wärmere Gegenden, etwa Afrika und Spanien. Dort finden sie während dieser Zeit mehr Nahrung.

Flugstrecken von 10.000 Kilometern

Die Tiere legen dabei Strecken von 10.000 Kilometern zurück. Die Rückreise führt vom jeweiligen Winterquartier über die Türkei oder Spanien um das Mittelmeer herum. Dabei sind die Vögel immer auf der Suche nach günstigen Aufwinden, welche sie zum kraftsparenden Reisen nutzen. Bei Strecken von mehreren Hundert Kilometern am Tag nimmt die Reise etwa eineinhalb Monate in Anspruch.

Überpünktliche Heimkehr

Die Rückkehr erfolgt normalerweise zwischen März und April. Doch einige Vögel sind überpünktlich: In Basse ist bereits ein Storchenpaar wieder vereint. Am Sonnabend ist das Männchen angekommen, am Montag folgte auch Frau Adebar. „Sie haben die Winterreise offenbar gut überstanden“, sagt Herbert Stoepper, in dessen Garten der Horst steht. Mögliche Gründe der frühen Ankunft könnten milde Temperaturen und günstige Rückenwinde sein. Die Wiedervereinigung feierten die beiden Vögel standesgemäß mit großem Begrüßungs- und Paarungsgeklapper.

Auch an anderen Orten sind schon frühe Heimkehrer gesichtet worden, etwa in Blumenau, Bordenau, Wulfelade, Amedorf und Stöckendrebber. Weißstörche bleiben ihrem Horst in der Regel jahrzehntelang treu. An diesem wird stetig weitergebaut, weshalb große Nester von mehreren Tonnen Gewicht entstehen können.

Lesen Sie auch

Von Alexander Plöger