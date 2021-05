Neustadt

Die Störche in Neustadts Kernstadt werden in diesem Jahr wohl keinen Nachwuchs aufziehen. Das einzige Ei im Nest auf dem Storchenhaus neben der Liebfrauenkirche ist offenbar Opfer eines Kampfes geworden. „Wir können nun nur noch auf ein besseres 2022 hoffen“, sagt Ulrich Stahl vom Naturschutzbund (Nabu) Neustadt. Bereits in den vergangenen Jahren war es immer wieder zu Kämpfen um den Nistplatz gekommen – nicht selten mit ähnlich dramatischen Ergebnissen. Von einem Bewohnerwechsel und neuen Eiern im Nest geht der Storchenkenner in diesem Jahr aber nicht aus.

Storchennest mit Nachnutzung

So war es 2019 geschehen: „Vor zwei Jahren kam es am 10. Mai zu einen Kampf, bei dem gleich vier Eier aus dem Nest verloren gingen“, sagt Stahl. Das Storchenpaar sei damals vertrieben worden. Kurze Zeit später habe allerdings ein anders Paar den Platz belegt und in den folgenden Wochen drei Eier erfolgreich bebrütet. „Entsprechend gab es damals in der Kernstadt drei Jungstörche“, sagt Stahl. 2020 waren es immerhin noch drei Küken gewesen – obwohl die Bewohner erst sehr spät mit dem Brüten begonnen hatten. „Die kleinen Störche schlüpften im Juni.“ Eigentlich seien es vier Jungtiere gewesen. Eines haben die Altstörche aus dem Nest geworfen – ein natürliches Verhalten, wenn das Futterangebot nicht ausreichend ist.

Im Herbst hatten dann Mitglieder des Nabu in Zusammenarbeit mit der Firma Hanebutt das Nest auf Neustadts Storchenhaus erneuert. Der erste Bewohner des neuen Nistplatzes hatte sich Ende März eingestellt.

„Weil das Pärchen ohnehin nur ein Ei gelegt hatte, gehe ich davon aus, das da nichts mehr nachkommt“, sagt Stahl. Normal seien eher drei Eier pro Nest. Seit den Achtziger Jahren sind im Neustädter Nest 108 Küken geschlüpft und 82 Jungstörche ausgeflogen.

Insgesamt beurteilt Stahl das Storchenjahr bislang als eher durchschnittlich. Die lang anhaltende Kälte und Nässe habe einen negativen Einfluss auf das Brutverhalten. 22 Nester gibt es mittlerweile im Stadtgebiet, also eines mehr als im vergangenen Jahr. Das steht in Otternhagen. Viele sind besetzt und werden bebrütet. Aber: „Wie sich die Jungtiere entwickeln, kann man erst in etwa vier bis sechs Wochen absehen“, sagt Stahl. Gerade für die Kleinen wird es schwierig: In den ersten Wochen benötigt ein Küken täglich etwa 1000 Gramm Nahrung. Insekten, Fliegen und Käfer stehen dann auf dem Speiseplan. Erst später kommen Regenwürmer, Frösche und Mäuse dazu. „Insekten gibt es aber immer weniger. Das führt schnell zum Futtermangel mit den bekannten Ergebnissen.“

Von Mirko Bartels