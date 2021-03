Schneeren

Viele Schneerener haben mit angepackt, damit Störche künftig eine weitere Nistmöglichkeit im Neustädter Land vorfinden. Am Donnerstag haben Dorfmitglieder und Naturschützer im Ort einen weiteren Horst auf einem 13 Meter hohen Stamm aufgestellt. Vom Standort an der Siedlung Grashopsweg aus können die künftigen Bewohner, so sie den Horst annehmen, bis zum Steinhuder Meer blicken.

Zur Galerie Störche in Schneeren können von ihrem neuen Horst bis zum Steinhuder Meer blicken. Nun müssen die tierischen Bewohner bloß noch einfliegen.

„Den Lärchenstamm haben die Niedersächsischen Landesforsten gestiftet“, erzählt Reinhard Hoffknecht, Vorsitzender des Naturschutzbundes (Nabu) Neustadt. Weiterhin beteiligt waren die Firma Duensing, Kruse Bedachungen, der Schneerener Friedrich Ernsting sowie die Naturschutzbeauftragten Ulrich Thiele und Ulrich Stahl. „Ohne solche Unterstützer wäre so eine Aktion nicht bezahlbar“, sagte Hoffknecht und dankte allen Beteiligten.

Von Alexander Plöger