Bordenau

In der kommende Woche wird ein Stück der Straße Am Dorfteich in Bordenau für den motorisierten Verkehr gesperrt. Grund ist die Erneuerung des Gehweges. Die Arbeiten beginnen am Montag, 25. Mai, und sollen voraussichtlich zwei Wochen dauern.

Durchfahrt für Anlieger und Passanten möglich

Das Teilstück der Straße liegt zwischen Bordenauer Straße und Steinweg. Während der Sperrung können Autofahrer von der Bordenauer Straße über die beiden Einmündungen des Steinwegs oder die Verbindung Birkenweg/Burgsteller Weg ausweichen. Fußgänger und Radfahrer dürfen den Bereich durchqueren. Auch für Anlieger bleibt die Durchfahrt erlaubt. „Da jedoch alle Verkehrsteilnehmer auf der Straße unterwegs sind, gilt Schrittgeschwindigkeit“, sagt Verkehrskoordinator Benjamin Gleue.

Von Alexander Plöger