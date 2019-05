Neustadt

Die Arbeiten auf Baustelle an der Straße Rundeel in der Innenstadt gehen voran. Dort entsteht aktuell ein Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage. Für Autofahrer wird es in der Zukunft immer wieder zu Einschränkungen kommen, wenn schwere Maschinen außerhalb des Baufeldes eingerichtet oder betrieben werden. Am Donnerstag, 16. Mai, wird die zwischen der Nienburger Straße (Bundesstraße 442) und der Theodor-Heuss-Straße gelegene Verbindungsstraße voraussichtlich zwischen 7 und 17 Uhr das nächste Mal voll gesperrt. Zur Betonierung einer der drei Kellersohlen muss ein entsprechendes Fahrzeug auf der Straße aufgestellt werden, in der Baugrube kann es nicht stehen.

Die Sperrung des Rundeels gilt auf Höhe der Baustelle und nur für den motorisierten Verkehr. Der gegenüberliegende Fußweg kann weiter genutzt werden, wie Verkehrskoordinator Benjamin Gleue mitteilt. Die Zufahrt in die Straße Wallgraben bleibt möglich. Von der Theodor-Heuss-Straße aus kann die Straße bis zur Vollsperrung befahren werden. Weil nur eine so kurze Strecke betroffen ist, gibt es keine ausgeschilderte Umleitung.

Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, soll auf Höhe des Baufeldes wieder die seit Anfang Februar gültige Einbahnstraßenregelung gelten. In den kommenden Wochen und Monaten muss das Rundeel voraussichtlich noch einige Male kurzzeitig voll gesperrt werden. „Die jeweiligen Termine richten sich nach dem Baufortschritt und werden rechtzeitig bekanntgegeben“, sagt Gleue.

Von Mirko Bartels