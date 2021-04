Hagen

Der Ausbau der Straße Am Anger in Hagen ist vorbereitet: Die Arbeiten sollen laut Verwaltung „zeitnah“ beginnen und ungefähr fünf Monate dauern. Das Projekt ist Teil des Dorferneuerungsplans des Mühlenfelder Landes. „Am Anger verbindet die Straßen Am Gänseberg und Im Ortbruche, ist rund 550 Meter lang und wird gänzlich neugestaltet“, erklärt Neustadts Verkehrskoordinator Benjamin Gleue. Die Arbeiten habe man in zwei Abschnitte geteilt, um die Anwohner nicht zu sehr zu belasten.

Los geht es an der Einmündung in die Straße Im Ortbruche. Von dort wandert die Baustelle Richtung Südosten. „Die anliegende Arztpraxis ist in den ersten Wochen deswegen ausschließlich über die Zufahrt von der Straße Am Gänseberg erreichbar“, sagt Gleue. Das ändert sich, wenn die Baustelle in ihre zweite Phase geht. „Wenn in diesem Abschnitt gebaut wird, ist die Praxis nur über die Straße Im Ortbruche und das dann bereits fertiggestellte Teilstück der Straße Am Anger anfahrbar.“

Es wird Einschränkungen geben

Grundsätzlich wird es für die Anwohner im Zuge des Ausbaus immer wieder Einschränkungen geben. „Es kann während der Bauarbeiten vorkommen, dass einzelne Grundstücke nur zu Fuß zugänglich sind“, sagt Gleue. „Die Baufirma wird die Betroffenen in diesen Fällen gesondert informieren. Auch für die Müllabfuhr wird eine Lösung angeboten.“

Bürgern hatten die Planungen immer wieder kritisiert und Anpassungen gefordert. Nun wird ein Teil der Straße gepflastert und zusätzlich ein farblich abgesetzter Gehweg angelegt, der durch einen drei Zentimeter hohen Bordstein von der Fahrbahn getrennt wird. Der restliche Bereich erhält keinen Gehweg und wird nur asphaltiert. „So können die großen Bäume erhalten bleiben“, sagt Gleue. Weil Fußgänger weiterhin an der Fahrbahn entlang laufen müssen, soll dort künftig eine Höchstgeschwindigkeit von 10 Kilometern pro Stunde gelten.

Land trägt mehr als 60 Prozent der Kosten

Kosten wird der Ausbau rund 400.000 Euro. 63 Prozent dieser Summe, etwa 252.000 Euro, übernimmt das Land Niedersachsen. „Das zuständige Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser hat dem Antrag der Stadt auf Förderung stattgegeben“, sagt Gleue. Die restlichen Kosten trägt die Stadt Neustadt.

Von Mirko Bartels