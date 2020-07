Neustadt

Einstimmig hat der Ortsrat Neustadt die Straßennamen für das neue Baugebiet Westlich Heidland beschlossen. Industrie und Technik ist das Oberthema, nach dem die neuen Straßen zwischen dem Gebiet Parkwiesen und der bestehenden Bebauung an der Siemensstraße benannt werden: Rittinger Allee (große Durchgangstrasse), Solering (Straßen westlich der Rittinger Allee) und Zum Puddelwerk (Straße östlich der Rittinger Allee). Mit dieser Namensvergabe möchte der Ortsrat sowohl die historische Nutzung der Flächen als auch die dort von den Stadtwerken angewandte Technik der Kalten Nahwärme gleichermaßen würdigen. „Das neue Baugebiet ist für unsere Ortschaft von großer Bedeutung, ich freue mich, dass mit der Straßenbenennung nun ein weiterer Schritt in Richtung Wohnbebauungen gemacht wurde“, so Ortsbürgermeister Johannes Laub. In dem Gebiet laufen gerade die Leitungsarbeiten. Baureife der Grundstücke ist voraussichtlich April 2020.

Von Mario Moers