Otternhagen

Abgesagte Vorstellungen und leere Sitzplätze. Einen Lichtblick will eine Gruppe von Theaterfreunden den Zuschauern der Waldbühne Otternhagen bieten. „Wir haben eine kleine Initiative gegründet, die sich vorgenommen hat, auch in diesem Jahr Theater auf der Waldbühne zu spielen“, sagt Herbert Stoepper. „Das muss auch unter den widrigen Umständen der Corona-Pandemie möglich sein.“ Die Waldbühne gibt es seit 50 Jahren. Diesen Jahrestag wolle man nicht ausfallen lassen.

16 Mitwirkende sind in der neuen Gruppe theater heute aktiv. Elf seien gestandene Mitglieder der Waldbühne, sagt Stoepper, der selbst viele Stücke auf die Freiluftbühne gebracht hat und Ehrenmitglied des Vereins ist.

Anzeige

Spiel mit Einschränkungen

„Das Stück, an dem wir derzeit arbeiten, berücksichtigt die Einschränkungen und versucht, aus dieser Situation etwas Neues zu entwickeln“, erklärt Stoepper. Es soll ein Wechselspiel zwischen Vorlesen und szenischer Übertragung werden – eine Form einfachen Straßentheaters. „Gerade deshalb sollte es ein unterhaltsames Projekt werden“, sagt er. Die Gruppe habe sich Anfang Juli gegründet und sich mit dem Vorstand der Waldbühne über die Nutzung der Bühne geeinigt. Bedingung sei gewesen, dass die Gruppe selbstständig und in eigener Verantwortung auftritt. Das umfasse alle Bereiche – von der finanziellen Abwicklung bis zu der Einhaltung der Hygieneregeln.

Weitere HAZ+ Artikel

Gruppe sieht sich nicht als Konkurrenz

„Wir sehen uns nicht als neuen Verein oder in Konkurrenz zur Waldbühne, sondern als Kooperationspartner, der gemeinsam mit dem Stammverein die Waldbühne mit Leben füllen möchte“, sagt Stoepper. Gerade jetzt, im Jahr des 50. Bestehens, sei das ein wichtiges gemeinsames Anliegen. Die ersten szenischen Lesungen unter dem Titel „Liebe und Leidenschaft in Zeiten von Pest und Cholera“ plant die Initiative für Sonnabend und Sonntag, 1. und 2. August. Weitergehen soll es ein Wochenende später und noch einmal am Sonntag, 16. August. Geplant sind die Aufführungen jeweils ab 20.30 Uhr.

Von Mirko Bartels