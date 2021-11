Neustadt

Als Igor Strawinsky 1917/1918 „Die Geschichte vom Soldaten“ konzipierte, wohnte er im Exil am Genfer See. Auch in der Schweiz waren die Folgen des Ersten Weltkriegs zu spüren: Die Konzerthäuser blieben geschlossen, die Ränge leer. Dass Strawinsky sein musikalisches Märchen so klein wie möglich besetzte, war also eine Folge der schwierigen finanziellen Situation, aber auch einer neuen „Ästhetik der Einfachheit“. Das Musiktheaterstück ist geschrieben für einen Vorleser, zwei Schauspieler, eine Tänzerin und sieben Musiker.

Es ist eine märchenhafte Geschichte, die Strawinsky vertont hat. Sie handelt von einem Soldaten, der mit dem Teufel seine Geige gegen ein Buch tauscht, das große Reichtümer verspricht. Er muss dem Teufel binnen drei Tagen beibringen, die Geige zu spielen. Doch als er in die Welt zurückkehrt, sind drei Jahre vergangen. Er gilt als fahnenflüchtig, niemand erkennt ihn wieder, seine Braut ist mit einem anderen Mann verheiratet. Das Buch hilft ihm, reich zu werden, aber glücklich ist er nicht. Gelingt es ihm, den Teufel im Spiel zu besiegen und die kranke Prinzessin mit seinem Geigenspiel zu heilen? Die Besucher im Schloss werden es erfahren.

Experimentierfreudiges Ensemble

Das Hamburger Orchester Sinn-Phonietta bringt die farbenreiche Musik Strawinskys im Schloss Landestrost zum Klingen. Das Ensemble um die niederländische Klarinettistin Kymia Kermani und den nordfriesischen Trompeter Sønke Klegin beschreibt sich selbst als experimentier- und risikofreudig und hat sich der zeitgenössisch-avantgardistischen Musik verschrieben. Die einzigartige Mischung und Abwandlung von Tango, Pastorale, Marsch, Walzer, Ragtime und Choral versprühte Lebensfreude, versprechen die Veranstalter.

Der aus Film- und Fernseh-Produktionen bekannte Schauspieler Christian Intorp fungiert als Erzähler. Das Vorlese-Konzert beginnt am Freitag, 19. November, um 20 Uhr. Karten kosten 19 Euro, ermäßigt 13 Euro.

Eintrittskarten sind bei den bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet erhältlich: www.reservix.de, außerdem im Schloss Landestrost, Schlossstraße 1, Telefon (0511) 616-25200 oder per E-Mail: kultur@region-hannover.de.

Von Kathrin Götze