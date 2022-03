Poggenhagen

Was ist Neustadts Ratsmitgliedern wichtig für ihre Stadt? Wir haben sie gebeten, uns eine ihrer Herzensangelegenheiten vorzustellen. Heute berichten wir über Monika Strecker (CDU) und ihre Hoffnung, dass in Poggenhagen niemand mehr vor der Schranke stehen muss.

Geduld ist am Bahnübergang nötig

Wer von Neustadt in Streckers Dorf will, braucht Geduld. „Innerhalb von fünf Minuten gehen hier am Bahnhof und beim Poggenhagener Frosch leicht zwei-, dreimal die Schranken hoch und runter“, erzählt sie. Der Bahnhof im Dorf sei zwar ein Segen. Der Bahnübergang für manche aber auch ein Hinderungsgrund, nach Poggenhagen zu ziehen.

Der Plan stehe fest, der Rat habe zugestimmt, dass sich daran etwas ändern soll: eine Brücke für den Fahrzeugverkehr, eine Unterführung am Bahnhof für Fußgänger und Radfahrer. „Jetzt will ich daran arbeiten, dass dieser Plan nicht in Vergessenheit gerät“, sagt Strecker.

Mit der Brücke verschiebt sich die Dorfmitte

Für das Dorf, fügt sie hinzu, habe der Plan noch weiterreichende Konsequenzen, denn mit der neuen Zuwegung über die Brücke verschiebe sich die Dorfmitte. Daran zu arbeiten, diese Veränderung aufzufangen und gemeinsam mit den Bürgern gute Lösungen zu finden, ist für sie ein Baustein in ihrem Herzthema.

Zur Person: „Lange. 35 Jahre vielleicht“, sagt Monika Strecker auf die Frage, seit wann sie zu Poggenhagens Ortsrat gehört. Ortsbürgermeisterin ist sie dort seit sechs Jahren. Im Rat der Stadt arbeitet die 62-jährige CDU-Frau in der dritten Wahlperiode mit. Auf Fragen, Anregungen oder Einwürfe per E-Mail an monika.strecker@aol.com antwortet sie gern.

Von Beate Ney-Janßen