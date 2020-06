Hannover

Bei der Suche nach Kriegstoten spielen Lokalhistoriker eine wichtige Rolle. Henrik Berthold, Geschäftsführer des Bezirksverbands Hannover beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, spricht im Interview über die Bedeutung lokaler Sachkenntnis für die Aufarbeitung von Kriegsschicksalen.

Wie funktioniert die Suche nach vermissten Kriegsopfern in der Region?

Anzeige

In Niedersachsen gibt es keine institutionalisierte Suche, wie sie etwa die Bundesregierung mithilfe des Volksbunds im Ausland durchführt. Das bedeutet aber nicht, dass keine Kriegstoten gefunden werden. Das sind in der Regel sogenannte Zufallsfunde, zum Beispiel bei Bauarbeiten. Aber auch die Forschung von ehrenamtlichen Lokalhistorikern führt zu Funden.

Weitere HAZ+ Artikel

Welche Rolle spielt der Volksbund bei solchen Forschungen?

Häufig kontaktieren uns Menschen, die um Hilfe bitten bei der Suche eines vermissten Angehörigen. Oder eben Historiker, die sich mitunter auch privat damit beschäftigen.

Können Sie ein aktuelles Beispiel nennen?

Aktuell bearbeiten wir eine Anfrage zu einer vermissten britischen Flugzeugcrew, die 1943 bei Ronnenberg abgestürzt ist. Die entscheidenden Informationen lieferte der Luftfahrtarchäologe Dirk Hartmann. Er recherchiert mit viel Aufwand, ehrenamtlich und auf eigene Kosten.

Also sind Hobbyhistoriker wichtig für Ihre Arbeit?

Die Bezeichnung klingt etwas despektierlich. Wir sprechen hier von Forschern, die aufgrund ihrer Ortskenntnis ein hohes Maß an Spezialisierung und Expertise haben. Die Zusammenarbeit mit diesen Leuten ist in vielfacher Weise wichtig. So haben wir etwa ein Projekt, in dem Schülergruppen mit den Forschern gemeinsam Erinnerungstafeln erstellen. Sie machen die Geschichte bestehender Kriegsgräberstätten als Lernorte greifbar und ordnen sie in den lokalen Kontext ein. Rund 70 dieser Tafeln gibt es in Niedersachsen bereits.

Bekommen Sie auch Anfragen, die ein ideologisches Interesse erkennen lassen?

Eine Zusammenarbeit mit rechts agierenden Personen ist nicht mit dem Leitbild des Volksbunds zu vereinbaren. So etwas würden wir ablehnen.

Der Landesverband des Volksbunds in Niedersachsen unterstützt auch Privatpersonen. Er verfügt dazu über ein großes Archiv mit Informationen zu Grablagen, informiert aber auch rund um die Suche nach Kriegstoten. Der Volksbund in Hannover, Wedekindstraße 32, ist erreichbar unter Telefon (0511) 327363 sowie per E-Mail an henrik.berthold@volksbund.de.

Von Mario Moers