Mit einem Artikel in der Leine-Zeitung hat für Stefan Ilsemann alles begonnen. Was 1995 dort zum 50. Jahrestag der Löwenbrücken-Sprengung in Neustadt geschrieben stand, elektrisierte den damals erst 20-jährigen Neustädter so sehr, dass er seitdem zu vielen Facetten des Zweiten Weltkriegs in der Region recherchiert.

Ein Fliegerabsturz im Grinderwald von April 1945 ist eines der aktuellen Projekte von Ilsemann. Zehn Menschen sollen in der amerikanischen Maschine gewesen sein, von denen keiner den Absturz überlebte. Neun Besatzungsmitglieder wurden gefunden, ihre Leichen bestattet. Einer fehlte jedoch. Was ist aus diesem Sergeant Andrew Strable geworden? Ilsemann puzzelt an der Lösung des Rätsels schon lange Zeit, liest alte Protokolle, wühlt sich durch Archive, versucht Rückschlüsse zu ziehen und stellt Vermutungen an. Mit Recherche kennt er, dessen Arbeitsplatz im hauptamtlichen Leben in der Neustädter Stadtverwaltung ist, sich aus.

Ilsemann will herausfinden, was diesem Sergeanten widerfahren und wo er geblieben ist, im Idealfall dessen Feldgrab lokalisieren. Die Krönung all seiner Arbeit wäre es für ihn, wenn die Überreste des vor 75 Jahren ums Leben gekommenen Amerikaners in die USA überführt und dort bestattet werden könnten. Gegen das Unwissen, gegen das Vergessen und auch, um dessen Angehörigen Gewissheit zu verschaffen.

82.000 US-Soldaten gelten als vermisst

Sollte es ihm gelingen, dieses Grab zu finden, würde er die DPAA (Defense POW/MIA Accounting Agency) informieren. Diese US-amerikanische Behörde sucht weltweit nach vermissten Soldaten, um – wenn möglich – die Gebeine zu bergen. Rund 82.000 US-Militärangehörige gelten als vermisst.

An solchen Recherchen arbeitet der 45-Jährige mittlerweile nicht mehr allein. Vor einigen Jahren ist er zu einer privaten ehrenamtlichen Initiative gestoßen, die sich mit dem Auffinden verschollener alliierter Soldaten auseinandersetzt. Acht Männer, über ganz Deutschland verstreut, gehören dazu. Sie haben sich als Gruppe den Namen MAACRT gegeben – die Abkürzung für „Missing Allied Air Crew Research Team“.

Berührender Moment, am offenen Grab zu stehen

Vor sechs Jahren hat die Gruppe etwa daran mitgearbeitet, einen amerikanischen Piloten zu identifizieren, der im Frühjahr 1945 bei Amt Neuhaus abgestürzt war. Berührende Momente seien das, solch ein Schicksal zu klären und an dem geöffneten Grab zu stehen, sagt Ilsemann. Jahrelange Arbeit habe sich dann gelohnt.

In den ersten Recherchejahren konzentrierte sich Ilsemann noch auf das Kriegsende in Neustadt und Umgebung. Regionalgeschichte lag ihm, der in Neustadt aufwuchs und dort aus Interesse einen Geschichtsleistungskurs belegte, besonders am Herzen. Rund 200 Seiten habe er zu dieser Regionalgeschichte geschrieben, sagt er: Ergebnisse aus Archiven und Ortschroniken und aus vielen Gesprächen mit Zeitzeugen. Dieses heimische Kapitel ist für ihn noch lange nicht abgeschlossen, auch wenn er sich mittlerweile zusätzlich auf die vermissten Alliierten spezialisiert hat.

Im Gefecht gefallen oder kaltblütig ermordet?

Aktuell forscht er zum Kriegsende in Rehburg, wo er mittlerweile lebt. Eine spannende Angelegenheit. Dort sei er beispielsweise auf das Rätsel um zwei bis drei Handvoll deutscher Soldaten gestoßen, die zum Kriegsende starben. Zwei Versionen gebe es zu den Ereignissen, sagt er. Eine legt nahe, dass die Soldaten während eines Gefechts im Rehburger Waldstück Buchholz ums Leben kamen. Eine andere besagt, dass einige Briten diese Soldaten kaltblütig ermordeten. Ob jemals geklärt werden kann, was sich ereignete? Ilsemann lässt nicht locker, sucht nach weiteren Quellen, vergleicht, wägt ab, zieht Schlüsse.

Unterstützung bekommt er in seinen Bemühungen nicht nur von Gleichgesinnten, sondern auch von seiner Familie. Seine Frau und seine Tochter hätten großes Verständnis für sein Hobby, sagt er. Nein, setzt er nach. Das sei kein Hobby, sondern eine Lebensaufgabe.

Von Beate Ney-Janßen