Neustadt

Neustadts internationales Gastronomieangebot wächst weiter: Nach einem indischen und einem japanisch-vietnamesischen Restaurant hat am vergangenen Sonnabend das argentinisch-südamerikanische Restaurant Sudamérica an der Leinstraße 24 eröffnet. Ricardo Steppat und seine Frau Ana Inés Valledor Duco bieten mit Tapas, Maniok-Pommes und original argentinischem Rindfleisch Highlights der Küche Südamerikas und Spaniens an.

Von Buenos Aires nach Neustadt

Die Inhaber des Restaurants sind selbst so international wie die Küche, die sie anbieten: Duco hat spanische Wurzeln und wurde in Argentinien geboren. Ehemann Steppat hat deutsche Eltern, ist aber ebenfalls in Argentinien geboren und aufgewachsen. Nach Deutschland zog es die Familie 2016: „Unsere beiden Söhne haben einen deutschen Pass. Ursprünglich wollten wir nur zwei Jahre hierbleiben“, erzählt Duco. In Neustadt haben die Gastronomen nun aber ihre neue Heimat gefunden. „Wir haben auch in Buenos Aires gewohnt, aber wir sind keine Großstadtmenschen. Hier können unsere Kinder mit dem Fahrrad zur Schule fahren“, sagt Steppat.

Der Innenraum des argentinisch-südamerikanischen Restaurants Sudamérica an der Leinstraße in Neustadt. Quelle: Alexander Plöger

Das eigene Restaurant zu gründen war ein lang gehegter Wunsch von ihm und Duco. „In Argentinien war das allerdings zu kompliziert“, berichtet diese. Wie das Gastro-Gewerbe funktioniert, mussten sich die beiden selbst aneignen – in Argentinien betrieben sie eine Tischlerei. Sie hätten aber große Hilfsbereitschaft erfahren, berichtet Duco. „Zum Beispiel hat uns das Generalkonsulat in Hamburg bei der Händlersuche unterstützt.“ Derzeit stelle der coronabedingte Personalmangel noch ein Problem dar. Deshalb packe im Moment die ganze Familie mit an.

Auch Tapas im Angebot

Kulinarisch ist der Name des Restaurants Programm: Gäste können zwischen typischen Gerichten aus Südamerika – etwa Paraguay, Uruguay, Bolivien, Peru und natürlich Argentinien – wählen. „Es gibt aber auch Tapas – die spanische Küche ist ja eng mit der Südamerikas verbunden“, sagt Steppat. Auch der Koch des Restaurants sei Spanier.

Spanische und südamerikanische Weine können Besucherinnen und Besucher im Restaurant Sudamérica an der Leinstraße probieren. Quelle: Alexander Plöger

Eine Beobachtung der Gastronomen: „Viele Besucherinnen und Besucher möchten sich gern auf Spanisch mit uns unterhalten“, so Duco. Daher sei eine Idee für die Zukunft, das Sudamérica an manchen Nachmittagen als Sprachencafé zu öffnen. In der Zeit könnten dann alle Beteiligten ihre Sprachkenntnisse gegenseitig auffrischen.

Am Goldenen Sonntag ist geöffnet

Weil das Restaurant gerade erst eröffnet hat, gibt es derzeit noch keine Internetpräsenz. Telefonisch sind Duco und Steppat unter Telefon (05032) 9017777 zu erreichen. Das Essen kann auch zum Mitnehmen bestellt werden. Geöffnet ist dienstags bis donnerstags von 11 bis 20 Uhr, freitags und sonnabends von 11 bis 23 Uhr. Zum Goldenen Sonntag am 17. Oktober öffnet das Sudamérica zusätzlich von 11 bis 18 Uhr und bietet dann Paella und Empanadas an.

Von Alexander Plöger