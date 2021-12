Neustadt

Die Stimmung war gelöst – entsprechend dem Anlass: Neustadts Tafel und die Ambulante Hilfe für Wohnungslose haben vom Weltladen und dem Süßen Kaufhaus überreicht bekommen, was deren Kunden spendeten.

Was Gesche Frommhage von der Wohnungslosenhilfe erzählt, bestätigen Christina Schlicker und Jürgen Kassebeer von Neustadts Tafel: Die Spendenbereitschaft in Neustadt ist groß. Größer noch als in den Zeiten vor Corona, so der einhellige Tenor. Das bestätigt auch Ulrike Reichel, Inhaberin des Süßen Kaufhauses. Etliche Kunden seien nur in ihren Laden gekommen, weil sie die Tüten für einkommensschwache Menschen kaufen wollten. Doris Dräger, Sigrid Clavey und Margit Schütze ist es im Weltladen ähnlich ergangen.

Ungezählte Geschenktüten sind nach der erfolgreichen Aktion von einer Hand in die andere gewandert. Noch vor dem Fest landen sie bei Tafelkunden und Besuchern der Wohnungslosenhilfe.

Von Beate Ney-Janßen