Susanne Raupachs neuer Job begann direkt mit einer Herausforderung. Kaum hatte sie ihre neue Stelle als Schulleiterin der Grundschule Schneeren zum 1. April angetreten, musste sie aus dem Stegreif die Verteilung von Corona-Selbsttests an alle Schülerinnen und Schüler, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter organisieren. „Das war ereignisreich“, sagt Raupach. In der Zukunft stehen wichtige Themen wie die bauliche Erweiterung und die Digitalisierung der Schule auf der Agenda der Schulleiterin.

„Es braucht persönlichen Kontakt“

Raupach bringt viel pädagogische Erfahrung in ihre neue Stelle mit. Sie unterrichtet seit 1991, zuletzt an der Ganztagsschule in Ritterhude bei Bremen; zudem studierte sie Schulmanagement in Kiel. Praktisch umsetzen konnte Raupach ihre Kenntnisse als Konrektorin und Rektorin an verschiedenen Schulen. Ein Anliegen der Schulleiterin: trotz der Aufgaben als Schulleiterin auch weiter zu unterrichten. „Ich möchte nicht in eine realitätsferne Blase geraten, dafür braucht es den persönlichen Kontakt“, sagt sie. Schule sei kein statisches Konzept, sondern müsse sich durch die Umsetzung von neuen Lernmethoden und Erkenntnissen weiterentwickeln.

Gute Lernatmosphäre

Einige von Raupachs vorigen Arbeitsplätzen waren deutlich größere Schulen als jene in Schneeren. Die Schulleiterin stört das jedoch nicht, im Gegenteil: „Kleine Schulen bieten eine gute Lernatmosphäre.“ Sie seien hervorragend geeignet, Kinder behutsam auf den langen Bildungsweg vorzubereiten. Dann sei auch besser gewährleistet, dass auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingegangen werden könne. Deshalb sei es wichtig, den Fortbestand kleiner Dorfschulen zu erhalten.

Schneerens Grundschule soll erweitert werden. Dass die Kapazitätsgrenze erreicht ist, zeigen die Containerbauten. Quelle: Alexander Plöger

Erweiterung in näherer Zukunft

Ganz so klein soll aber auch die Grundschule nicht bleiben. Bereits jetzt bezeugen Containeranbauten, dass die Kapazitätsgrenze der Schule erreicht ist. Derzeit besuchen 91 Schülerinnen und Schüler die Schneerener Schule, neben Raupach unterrichten sieben Lehrkräfte. Planungen für eine bauliche Erweiterung in näherer Zukunft laufen. Die Sporthalle soll ebenfalls saniert werden. Raupach möchte außerdem die Digitalisierung anpacken. „Das WLAN ist derzeit noch zu schwach für Onlineunterricht“, sagt die Schulleiterin.

Testverteilung funktioniert

Raupachs Fazit nach der ersten Schulwoche fällt positiv aus. „Ich habe sofort viel Freundlichkeit und Unterstützung erfahren“, sagt sie. Auch bei der Verteilung der Corona-Selbsttests am Montag sei alles gut verlaufen. Lob gebühre auch den Eltern, die sich beispielsweise in Gruppen organisiert hätten, um die Zahl der Abholer gering zu halten.

Von Alexander Plöger