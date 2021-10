Neustadt

Das gastronomische Angebot in Neustadt wird immer vielfältiger. Einen neuen Akzent setzt ab Dienstag, 12. Oktober, auch ein Restaurant, das mehrere asiatische Einflüsse miteinander vereint. Dam Le Quang (37) und seine Frau Do Thi Hanh (33), Berliner mit vietnamesischen Wurzeln, haben in den Räumen des früheren Catania ihr „Nhi Deli“ eingerichtet und dabei viel Sinn für Stil bewiesen. Dort wollen sie künftig Sushi und vietnamesische Küche anbieten – Reisnudelsuppe und traditionell zubereitetes Curry stehen auf der Speisekarte, ebenso wie Burger mit asiatischen Geschmacksnoten.

Die Einrichtung ist modern gestaltet, mit traditionellen und naturnahen Materialien. Quelle: Kathrin Götze

Allein die Einrichtung ist einen Besuch wert: Rustikale Materialien, dicke Seile und allerhand Korbgeflecht erinnern an den vietnamesischen Ursprung der Betreiber. Alles ist modern und elegant arrangiert – ein Raum, den man gern betritt. Darin wirtschaftet das Paar mit bald drei Mitarbeitern. Zusätzlich zu den Tischen im großzügigen Innenraum bietet es auch zahlreiche Plätze im Freisitz vor den Schaufenstern an.

Vielfältige Speisekarte, hausgemachte Getränke

Die Kombinationsmöglichkeiten der frischen Zutaten ergeben eine vielfältige Speisekarte, auch Vegetarier und Veganer werden bei dem Angebot fündig. Koriander, Zwiebeln, Zitronengras und Curry-Variationen geben Fleisch, Fisch und Gemüse besondere Noten. Auf der Getränkekarte finden sich allerhand hausgemachte Erfrischungen: Limonaden, Eistees, Mango- oder Kokos-Lassi oder ein Ananas-Minz-Shake stehen dort neben Smoothies mit Koriander oder Erdbeeren.

Auf der Marktstraße vor dem neuen „Nhi Delhi“ gibt es auch Außensitzplätze. Quelle: Kathrin Götze

Vermieter suchen lange nach gutem Angebot

Zur Weinkarte tragen die Nachbarn und Vermieter bei. Joachim und Ines Plinke von der Weinhandlung Kollmeyer haben lange nach einem qualifizierten Angebot für die Restauranträume gesucht, wie Plinke berichtet. Man halte am östlichen Ende der Marktstraße treu die Stellung, wolle in der Nachbarschaft eine gute und nachhaltige Belebung erreichen, sagt er. Die Familie der jungen Restaurantbetreiber kenne er aus Berlin. „Dort haben meine Verwandten fünf Restaurants“, berichtet Dam.

Das Essen wird mit viel Liebe zum Detail arrangiert. Quelle: Kathrin Götze

Wirtspaar zieht mit Tochter nach Neustadt

Das Paar ist mit der sechsjährigen Tochter Nhi in die Wohnung über dem Lokal eingezogen – sie hätten sich nach einer kurzen Umstellungsphase auch schon ganz gut eingewöhnt, berichtet Mutter Do. „Die Leute sind sehr nett hier.“ Beim Umbau und der Einrichtung des ersten eigenen Restaurants hat ihr Mann zahlreiche eigene Ideen eingebracht und auch angepackt, „zuletzt war es Hardcore“, sagt sie mit einem Lächeln.

Auch die winkende Glückskatze darf nicht fehlen. Quelle: Kathrin Götze

Preisnachlässe zur Eröffnung

Zum „Soft Opening“ am Dienstag und „Grand Opening“ am Donnerstag gibt es Preisnachlässe, anschließend wollen die Gastronomen täglich außer montags ab 12 Uhr öffnen. Wie weit es am Abend geht, müsse sich noch erweisen, sagt Dam. Fürs Erste gehe er davon aus, dass freitags und sonnabends bis 23 Uhr geöffnet ist, an den anderen Tagen bis 22 Uhr. Neben dem Besuch im Restaurant, Marktstraße 1a, gibt es auch einen Mitnahmeservice, telefonisch ist das Restaurant unter (05032) 894322 zu erreichen.

Von Kathrin Götze