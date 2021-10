Neustadt

Der Theater- und Konzertkreis Neustadt (TKK) bringt am Sonnabend, 13. November, einen besonderen Höhepunkt der aktuellen Spielzeit im Theater des Gauß-Gymnasiums in Neustadt auf die Bühne: „Abba macht glücklich!“ mit Carolin Fortenbacher steht auf dem Abendprogramm. Die Musikerin präsentiert die Mama Mia-Geschichte der schwedischen Popgruppe Abba gemeinsam mit Ania Strass am Cello und Achim Rafain am Bass auf ganz eigene Weise. Intim und unplugged – mit dem richtigen Groove und einem gehörigen Augenzwinkern, versprechen die Veranstalter.

Erfahrung mit der Musik der schwedischen Kultgruppe hat die Künstlerin über lange Jahre sammeln können: Fortenbacher hat in rund fünf Jahren über 1200 Shows als „Donna“ in dem Musical „Mamma Mia“ absolviert – und kann dennoch nicht von den speziellen Ohrwürmern lassen. Sie widmet sich in ihrem erfolgreichsten Solo-Projekt „Fortenbacher’s Intimate Night“ aktuell der schwedischen Supergruppe.

Die Reise in Fortenbachers Abba Welt startet um 20 Uhr im Theater des Gymnasiums, Gaußstraße 14. Tickets gibt es in der TKK-Vorverkaufsstelle Marktstraße 5 (Tourist-Info) jeweils dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 11 Uhr, auf der Homepage des Vereins unter www.tkk-neustadt.de, per E-Mail an buero@tkk-neustadt.de oder per Telefon unter (05032) 61799. Für den Abend gelten die 2-G-Regelung und das Hygienekonzept des TKK. Weil es am Gymnasium nur eine begrenzte Zahl von Parkplätzen gibt, bitten die Veranstalter Besucher auch die Parkmöglichkeiten am Berufsbildungszentrum und am alten Hallenbad zu nutzen.

Von Mirko Bartels