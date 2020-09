Poggenhagen

Die Stimmung ist gut am Donnerstagabend im Sportheim des TSV Poggenhagen an der Ilschenheide. Nach und nach trudeln die Gäste ein, begrüßen sich und reihen sich ein in die zwei Warteschlangen vor den Scheiben an der Wand. Drei Pfeile werfen, einsammeln, dann ist der nächste dran, während die anderen locker ins Plaudern kommen – alles mit Abstand und Frischluft durch die offene Tür.

Benedikt Jess wirft seine Darts. Quelle: Kathrin Götze

Rollwage trainiert auch Darter bei Hannover 96

Es hat schon seinen Grund, dass der Darts-Sport in Kneipen seinen Ursprung hatte: In den Wartezeiten lässt sich aufs Beste der Austausch pflegen – auch mit dem Trainer und Abteilungsleiter. Andreas Rollwage ist alter Poggenhagener und nach einigen Jahren in Emden kürzlich ins Dorf zurückgekehrt. Von dort brachte der heute 53-jährige Software-Entwickler sein neues Hobby mit. Die Wurfpfeile liegen ihm so gut in der Hand und landen so treffsicher, dass er bereits etliche Teams bei Hannover 96 trainiert, darunter auch eine Jugendmannschaft. In Poggenhagen übernimmt er die Abteilungsleitung – zur Freude des Vorsitzenden Hartmut Strecker, der auch donnerstags gern auf ein paar Runden Pfeile vorbeikommt.

Das Training ist offen, auch (Noch-)Nichtmitglieder sind immer donnerstags ab 19 Uhr an der Ilschenheide willkommen. Da bekommen sie dann auch Tipps vom Könner: „Hört auf, beim Werfen auf den Zehen zu wippen, streckt den Wurfarm, zeigt hinter dem Pfeil her – und versucht jedes Mal, alle drei Pfeile dicht beieinander zu platzieren“, sind einige von Rollwages Anweisungen für Neulinge. Später sollen Wettbewerbe folgen, zunächst gegen die zahlreichen weiteren Darts-Teams im Neustädter Land. „Mal sehen, wie weit wir kommen“, sagt Rollwage.

Alles in Vereinsfarben: TSV-Chef Hartmut Strecker zeigt die frisch renovierte Gaststube der „Fankurve“. Quelle: Kathrin Götze

Verein sucht Gastwirt

Aus einem Kühlschrank an der Wand kann sich jeder mit Getränken selbst bedienen. Das soll allerdings nicht auf Dauer so bleiben, wie Vereinschef Strecker sagt: Der Verein sucht eine Nachfolge für „Fankurve“-Wirtin Christin Präger, die nach dem Corona-Shutdown die Segel gestrichen hat. Küche und Gastraum haben engagierte Mitglieder schon einmal renoviert. Schließlich steht im nächsten Jahr das 75-jährige Bestehen des Vereins bevor.

