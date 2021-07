Schneeren

Irgendwas kam Simone Kendzia komisch vor, als sie am Mittwoch zum Training mit ihrer Damen-Gymnastikgruppe beim TSV Schneeren fuhr. Ihre Tochter Nele hatte angekündigt, sie würde heute später kommen. „Was soll das denn?“, fragte sich die Trainerin. Bis – mitten in der Stunde – plötzlich eine ganze Gruppe Vereinskolleginnen und Kollegen in die Halle marschierte, Nele mittendrin. Mitgebracht hatten sie eine Konfettikanone, ein Banner mit Gratulation – und Katharina Lika vom Regionssportbund.

TSV-Kollegen und Gymnastikdamen feiern die Ehrung von Simone Kendzia (Mitte) in Schneeren Quelle: Kathrin Götze

„Ehrenamt überrascht“, heißt das Motto

Die Vorstandsfrau ließ Kendzia eine besondere Ehrung des Verbands zuteil werden: „Ehrenamt überrascht“ lautet das Motto für die unangekündigten Danksagungen. Friedrich Wilhelm Schmädeke vom TSV hatte die Trainerin dafür vorgeschlagen, weil ihn stark beeindruckt, dass sie auch nach einem schweren Unfall beim Hausbau an ihrem Traineramt festhält: Nun dirigiert sie ihre Damen eben vom Rollstuhl aus. Kendzia freute sich sehr. Doch als Glückwünsche und Blumen überbracht und Erinnerungsfotos im Kasten waren, kehrte sie rasch zum Training zurück: „Klar machen wir weiter – sogar schneller wegen der Pause“, sagte sie mit einem Augenzwinkern.

Von Kathrin Götze