Neustadt

Zum Stadtlauf lädt der TSV Neustadt auch in diesem Jahr ein. Am Sonntag, 22. Mai, können sich alle auf die Pisten wagen. Wer meint, bis dahin noch an seiner Kondition arbeiten zu müssen, kann sich beim TSV zu einem Vorbereitungskurs anmelden.

Technik, Koordination, Kraft und Ausdauer sind die vier Elemente, die in dem Kurs trainiert werden sollen, den Trainerin Sabine Kaufmann anbietet. Er beginnt am Dienstag, 19. April, und dauert bis Dienstag, 17. Mai, an. Trainiert wird jeweils dienstags von 20 bis 21 Uhr, sowie sonntags, 9.30 bis 11.30 Uhr. Am ersten Abend werden die Teilnehmer über Ablauf und Inhalte des Kurses informiert.

Wer mitmachen will, zahlt 60 Euro zuzüglich der Startgebühr. TSV-Mitglieder müssen lediglich die Startgebühr von 10 Euro zahlen. Anmeldungen nimmt der TSV auf seiner Homepage unter www.tsv-neustadt.net an und beantwortet Fragen im Vorfeld telefonisch unter (05032) 94412.