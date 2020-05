Neustadt

Ab dieser Woche gelten in Niedersachsen neue Corona-Regeln. So dürfen Spielhallen, Fitnessstudios und Freibäder wieder öffnen. Auch Sport in geschlossenen Räumen ist – unter Einhaltung der weiterhin gültigen Abstands- und Hygieneregeln – wieder erlaubt. Das will der TSV Neustadt nutzen.

Maximal sechs Personen gleichzeitig

„Wir können nun, neben unserem Angebot auf dem Sportplatz, auch unseren Kraftraum wieder für die Mitglieder öffnen“, sagt Sportkoordinator Christoph Ihringer. Ab Mittwoch, 3. Juni, können die Mitglieder dort Cardiogeräte, Maschinen und Hanteln wieder nutzen. „Allerdings müssen noch strikte Verhaltensregeln eingehalten und Hygienemaßnahmen beachtet werden“, sagt Ihringer.

Eine Maskenpflicht bestehe nicht. „Wir haben uns extra noch einmal erkundigt. Wer will, kann seine Maske tragen. Aber es ist für Sportler oder Trainer kein Muss“, sagt er. Man wolle den Nutzern die notwendigen Arbeiten rund um das Thema Desinfektion jeweils vor Ort erklären. „Große Handtücher zum Abdecken der Sitzflächen wären gewiss hilfreich“, sagt Ihringer.

Weil nur maximal sechs Personen gleichzeitig im Raum trainieren dürfen, ist eine Anmeldung notwendig. Mitglieder sollen im Kraftraum jeweils zweimal in der Woche für jeweils eine Stunde trainieren können. Die normalen Trainingszeiten von Montag bis Sonnabend gelten wieder.

Anmeldungen diese Woche nur per Telefon

Die ersten Terminwünsche nimmt Trainer Christian von Randow bereits von Montag, 25. Mai, bis Mittwoch, 27. Mai, von 11 bis 12 Uhr und von 16 bis 17 Uhr unter Telefon (05032) 804991 entgegen. Gleiches gilt für Freitag, 29. Mai, und Sonnabend, 30. Mai, von 11 bis 12 Uhr.

„Weitere Zeiten können ab Mittwoch, 3. Juni, telefonisch zu den regulären Zeiten oder während der jeweiligen Trainingszeiten gebucht werden, wenn ein Trainer vor Ort ist“, sagt Ihringer. Er bittet darum, nicht ohne Anmeldung in den Kraftraum zu kommen.

Von Mirko Bartels