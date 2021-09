Neustadt

Der TSV Neustadt lädt zum Stadtlauf ein. Das beliebte Wettrennen findet am Sonntag, 19. September, unter weitgehend normalen Bedingungen statt, es gelten die 3-G-Regeln – Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Massenstarts wird es nicht geben, dafür mehrere Starts. Die Organisatoren rechnen damit, dass der Wettbewerb so noch länger spannend bleibt.

Läufer über fünf Kilometer starten ab 9.30 Uhr, zehn Kilometer-Starts beginnen ab 10.20 Uhr. Innenstadt, kleine Leine, Hafenbrücke, Silbernkamp und Krankenhausteich sind Stationen, die sie passieren werden. Kinder haben mehr frühmorgendliche Zeit zum Stretching vor dem Lauf. Ab 11.40 Uhr geht es für sie über zwei Kilometer, auf der kürzeren Distanz ab 12 Uhr los.

Anmeldungen werden bis Sonnabend unter www.tsv-neustadt.de angenommen. Erwachsene zahlen eine geringe Gebühr, Kinder starten kostenlos. Nachmeldungen am Tag des Stadtlaufes sind gegen einen Aufschlag von 2 Euro möglich.

Einschränkungen im Verkehr

Verkehrsteilnehmer müssen sich am Sonntag unterdessen auf Einschränkungen einrichten: Die Lindenstraße ist von 9 bis 12.30 Uhr zwischen Bunsenstraße und Marschstraße gesperrt. Entlang der Albert-Schweitzer-Straße werden Autofahrer um Rücksicht gebeten. An der Kreuzung Linden-Straße und Herzog-Erich-Allee sowie an der Leinstraße regeln Polizeibeamte den Verkehr.

Kinderläufe statt Grundschulmeisterschaft

„Wir haben ein Hygienekonzept aufgestellt und sind uns einig, dass wir den Stadtlauf auf diese Weise für alle Beteiligten sicher durchführen können“, sagt TSV-Sportkoordinator Christoph Ihringer. Wenn auch mit einigen Änderungen, die der Pandemie geschuldet sind.

So wird etwa die Grundschulmeisterschaft ausgesetzt. Stattdessen bietet der TSV zwei Kinderläufe über 1,2 und zwei Kilometer an. Jugendliche und Erwachsene können zwischen Streckenlängen von fünf und zehn Kilometern wählen, Walker sind auf fünf Kilometern durch die Stadtlandschaft dabei.

Von Beate Ney-Janßen