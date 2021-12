Neustadt

Neue Turnschuhe, eine modische Jeans oder einen Tretroller: 22 kleine und große Wünsche von Kindern und Jugendlichen warten in der Geschäftsstelle der HAZ/NP noch darauf, erfüllt zu werden. Bis zum 16. Dezember läuft die Aktion der Tafel in Neustadt. Die Wunschzettel stammen von Kindern, deren Familien die Lebensmittelausgabe in Neustadt in Anspruch nehmen. Sie haben jeweils einen Wunsch auf einen Zettel geschrieben, die an einer langen Leine in der Geschäftsstelle Am Wallhof 1 aufgeschnürt sind. Jeder, der helfen möchte, einen Weihnachtswunsch zu erfüllen, kann sich einen oder mehrere Zettel aussuchen. Das Geschenk bringt man anschließend gut verpackt und mit dem jeweiligen Zettel aufgeklebt bis zum 16. Dezember zurück in die Geschäftsstelle. Die Tafel-Helferinnen und Helfer verteilen die Geschenke dann an die Kinder.

Besonders beliebt in diesem Jahr sind bei den Mädchen angesagte Schnitte („Mom-Jeans“) und bei den Jungs hippe Turnschuhe. Auch Spielzeug oder Tretroller stehen hoch im Kurs.

Von Mario Moers