Neustadt/Nienburg

„Das Ergebnis war überwältigend, hat alle unsere Erwartungen und selbst das Fassungsvermögen unserer Transporter übertroffen“, sagt Ina Plinke. Der Rotary-Club Nienburg-Neustadt, dessen Präsidentin Plinke ist, hatte in Nienburg und Neustadt vor zwei Märkten um Spenden für die Tafeln der beiden Städte gebeten.

„Kauf eins mehr“ lautete die Aufforderung der Rotarier. Ein Teil mehr sollten die Kunden der Märkte einkaufen und es anschließend spenden. Eine zweistellige Anzahl vollbeladener Einkaufswagen war sowohl in Nienburg als auch in Neustadt das Ergebnis –und auch ungewöhnliche Aktionen gab es. Plinke berichtet von dem Linienbusfahrer, der spontan anhielt, um Geld in die Spendendose zu werfen. Zum Ende der Aktion überreichten die Rotarier die Lebensmittel an Ulla Paczkowski von der Neustädter und Beate Kiehl von der Nienburger Tafel.

Lesen Sie auch

Von Beate Ney-Janßen