Ist das noch Neustadt oder schon die Zukunft? Der diesjährige Beitrag der Stadt zum Tag der Architektur ist ein imposantes Wohngebäude im Auenland, das nicht besser hätte gewählt werden können. Denn auch kundige Betrachter würden es wohl auf den ersten Blick überall verorten, aber nicht im beschaulichen Neustadt. Es handelt sich um den großen, weißen Neubau am Wölper Ring. Ein Gebäude, das ein bisschen imposanter, exklusiver und metropoliger wirkt als die anderen Neubauten Neustadts.

„Uns wurde oft gesagt, dass passt doch eher nach Berlin“, sagt einer der verantwortlichen Architekten. Stefan Höpfinger aus dem hannöverschen Büro saboArchitekten ist sich des Kontrasts durchaus bewusst, den der Neubau zu den umliegenden Gebäuden darstellt. Das Auenland suggeriert schließlich schon dem Namen nach eine eher überschaubare Wohnwelt, wurde es doch benannt nach dem gleichnamigen Hobbit-Zuhause aus den Herr-der-Ringe-Fantasy-Romanen. Der Neubau dagegen wirkt eher, als hätten die Hobbits den Ring im Pfandhaus zu Geld gemacht, um den Auszug aus ihren Erdhügeln zu finanzieren.

Es werde Licht

Wohnen in den Auengärten: Zum Tag der Architektur 2021 ist auch ein Neubau am Wölper Ring zu besichtigen. Wir haben bereits vorab in das Gebäude geschaut.

27 Wohnungen beherbergt das Gebäude, das zum Tag der Architektur am Sonntag von 11 bis 15 Uhr bei mehreren kleinen Führungen besichtigt werden kann. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Dabei können sich die Besucher einen Eindruck verschaffen, wie es sich anfühlt, in einer Wohnung zu leben, die kaum eine dunkle Ecke hat. Sechs bodenhohe Fenster hat die barrierefreie 2-Zimmer-Erdgeschoss-Wohnung. Nicht schlecht bei 60 Quadratmetern. Theoretisch kann der Bewohner durch alle Fenster mit einem Schritt in das Gartenrondell treten.

Durch die kaskadenartig zurückversetzten oberen Geschosse entstehen ausladende Terrassen. Das Penthouse (161 Quadratmeter, 1350 Euro Kaltmiete) hat davon gleich zwei. Durch Lichtschächte sind Lampen im Flur tagsüber fast überflüssig. Die Sonne reicht selbst bei diesigem Wetter völlig aus. Auch die mittleren Wohnungen (rund 90 Quadratmeter) haben über die gesamte Fläche viel Licht zu bieten – eine Kernqualität des Gebäudes.

Wird es mehr solcher Gebäude geben?

Ein weiterer Neubau entsteht gerade am Wölper Ring. Hier baut der Nicolaistift eine Tagespflege mit 40 Service-Wohnungen für Senioren. Quelle: Mario Moers

Werden wir in Neustadt künftig mehr solcher Gebäude sehen? „Der Bauherr [Die Hannoversche Region Grundstücksgesellschaft] war mutig, einen Wettbewerb zur Gestaltung auszuloben“, findet Architekt Höpfinger. Eben jenen Willen zur bewussten, konzeptionellen Gestaltung vermisst er auf dem Land oft. „Sobald man die Metropolen verlässt, endet oft die Qualität der Gestaltung – da beginnt dann mitunter architektonisches Niemandsland“, sagt er.

Tatsächlich wirkt das in den Neunzigerjahren geplante Großneubauviertel Auenland von der Terrasse des Penthouses überblickt wie ein großes architektonisches Durcheinander. Ein einheitlicher Stil ist nicht auszumachen. Reihenhaus steht hier neben Toskana-Villa, neben der gänzlich gestaltungsfreien Zweckgarage.

130 Gebäude zu besichtigen Am niedersächsischen Tag der Architektur am Sonntag, 27. Juni, sind dieses Jahr 130 Gebäude an 50 Orten zu besichtigen. Konkrete Führungstermine gibt es dieses Mal nicht für alle Objekte. Interessenten können sich über die Möglichkeiten vorab auf den Seiten der Architektenkammer Niedersachsen unter aknds.de informieren. In Hannover sind zusätzlich zwei Fahrradtouren geplant. Sie beginnen um 10 Uhr, Eichsfelder Straße 101 und um 14 Uhr, Am Großen Garten 70.

Doch bedeutet der Neubau tatsächlich eine architektonische Wende, oder bleibt er am Ende ebenfalls ein Solitär? Direkt gegenüber entsteht derzeit ein weiterer großer Bau. Auf dem Grundstück des Wölper Rings, das die Stadtplaner ursprünglich für ein zentrales Gemeinschaftsgebäude vorgesehen hatten, vielleicht ein Freizeitheim mit Bibliothek.

Das ist Geschichte. Bis 2022 baut der Nicolaistift dort eine Tagespflege mit 40 Wohnungen für Senioren. Eingedenk des bestehenden Seniorenheims am Wölper Ring ist der Neubau also, mehr oder weniger, umgeben von Alterswohnungen. Ein Luxus-Quartier wird hier also kaum entstehen. Dafür regt ein Spaziergang zum Tag der Architektur aber hoffentlich zu vielen Diskussionen an, wie das neue Neustadt wohl aussehen wird.

Von Mario Moers