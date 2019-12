Neustadt

Mehr Tempo-30-Zonen in Kernstadt und Ortschaften: Viele Anwohner sind dafür. Auch der Rat hat das Angebot, das die Stadtverwaltung macht, gern angenommen: 10.000 Euro jährlich sollen fließen, um die Verkehrsberuhigung in den Dörfern auszuschildern. Ein Anwohner der Straße im Heidland sprach sich in der Ratssitzung am Donnerstagabend vehement dafür aus, dass auch südlich der Landwehr mehr Tempo 30 beschildert sollte – nördlich davon gilt das Tempolimit bereits für fast alle Straßen.

FDP und FFN finden die Idee nicht gut

Widerstand gegen die Regelung leisteten Thomas Iseke ( FDP) und Heinrich Bremer (FFN): Iseke sagte, aus seiner Sicht reiche es völlig aus, wenn die Tempo-50-Regel dort, wo sie gilt auch durchgesetzt würde, etwa mit Kontrollen. Bremer sagte, er wolle nicht erleben, dass letztendlich noch die Innenstadt ganz autofrei würde: „Wehret den Anfängen.“

Gute Erfahrungen in den Dörfern

Die Mehrheit der Ratspolitiker befürwortet die Initiative. Aus Eilvese und Schneeren berichteten die Ortsbürgermeister Christina Schlicker ( SPD) und Stefan Porscha ( CDU) einhellig, dort bewirkten die Tempolimits, dass die Mehrheit der Fahrer deutlich langsamer unterwegs sei. „Wenn man sich erst mal daran gewöhnt hat, kommt einem Tempo 50 auf der Hauptstraße dann richtig schnell vor.“

Jetzt sind die Ortsräte dran

Nun sollen die Ortsräte benennen, wo sie noch gerne Tempo 30 ausgeschildert hätten. Die Stadt wird die Wünsche dann auf Machbarkeit prüfen – an den Durchfahrtsstraßen beispielsweise muss meistens Tempo 50 gelten.

Blitzer-Anhänger geht bald in Betrieb

Was die vielfach geforderten Kontrollen angeht, hat die Stadt in Kürze wieder eigene Möglichkeiten: Die zuständige Fachbereichsleiterin Annette Plein kündigte an, dass der lange geforderte Blitzer-Anhänger noch im Dezember geliefert werden soll. Sobald die Verwaltungsmitarbeiter im Umgang geschult sind, kann er dann in Betrieb gehen.

