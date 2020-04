Neustadt

Die Stadt Neustadt plant für die kommenden drei Wochen weitere Geschwindigkeitskontrollen. Das mobile Blitzgerät soll in der Woche ab 20. April an der Ortsdurchfahrt Schneeren aufgestellt werden, wie der städtische Verkehrskoordinator Benjamin Gleue mitteilt. In der folgenden Woche ist die Ortsdurchfahrt Welze dran. Anschließend soll das Gerät an der Königsberger Straße in Neustadt zum Einsatz kommen.

Gleue betont, der Kontrollplan könne aus organisatorischen Gründen auch geändert werden. Die Polizei könne überdies jederzeit zusätzliche Messungen vornehmen. Die Kommune ist deutlich weniger flexibel, muss zum Beispiel jeden Kontrollpunkt vorab mit der Polizei festlegen. Das wird nur genehmigt, wenn ein Gefahrenpotenzial vorhanden ist und der Straßenverlauf es baulich zulässt.

Von Kathrin Götze