Nach zweiwöchiger Pause über Weihnachten und Silvester nimmt die semistationäre Tempomesseinheit der Stadt, auch unter dem Namen Karin bekannt, wieder ihre Arbeit auf. Die Stadt hat inzwischen 16 feste Punkte im Stadtgebiet für ihre Tempomessungen mit der Polizei abgestimmt.

In Suttorf und Wulfelade soll Karin zunächst probeweise zum Einsatz kommen. Wenn die Messergebnisse mit denen des früher eingesetzten Seitenradars übereinstimmen, dort also ebenfalls viele Autofahrer zu schnell unterwegs sind, werden die neuen Messpunkte fest übernommen, wie Verkehrskoordinator Benjamin Gleue erläutert. Für andere Orte, beispielsweise die Mecklenhorster Straße, sei man noch auf der Suche nach einem geeigneten Messpunkt.

Messstellen in den ersten Wochen 2021

In der Woche ab Donnerstag, 7. Januar, wird der Anhänger an der L 191 in Evensen stehen, ab Dienstag, 12. Januar, dann an der Nienburger Straße in der Kernstadt. In Schneeren wird ab Dienstag, 19. Januar, die Ortsdurchfahrt (L 360) überwacht. Ab Freitag, 22. Januar, steht der Anhänger in Neustadt an der Königsberger Straße. In Suttorf kommt das Messgerät erstmals ab 27. Januar zum Einsatz, und zwar an der Ortsdurchfahrt, der L 193. Und ab Montag, 1. Februar, ist die Lindenstraße in der Kernstadt dran.

Gleue weist darauf hin, dass kommunale Tempomessungen ausschließlich an Kontrollpunkten gemacht werden dürfen, die in Absprache mit der zuständigen Polizeiinspektion in Garbsen festgelegt worden sind. Dafür gelten strenge Vorgaben. So müssen beispielsweise Unfallzahlen oder Gefahrenpotenzial gegeben sein. Auch die baulichen Voraussetzungen müssen stimmen, der Anhänger darf den Verkehr selbstverständlich nicht einschränken oder gar gefährden.

