Neustadt

In Niedersachsen und der Region Hannover soll nach dem Wunsch der Landesregierung beim Impfen weiter aufs Tempo gedrückt werden. Viele Impfstellen sind deswegen zwischen Weihnachten und Neujahr geöffnet. Das gilt auch für das Impfzentrum in Neustadt, Hans-Böckler-Straße 65. Geimpft wird in der Ausbildungshalle der Firma Temps von Montag, 27. Dezember, bis Donnerstag 30. Dezember, jeweils von 10 bis 16 Uhr.

„Booster statt Böller“ in Liebfrauen-Kirchengemeinde

Unter dem Motto „Booster statt Böller“ bereitet die Liebfrauen-Kirchengemeinde eine Impfaktion für alle ab zwölf Jahre vor. Im Gemeindehaus, An der Liebfrauenkirche, öffnet am Donnerstag, 30. Dezember, von 14 bis 21 Uhr eine Impfstraße. Während der Wartezeit stehen Sitzplätze und wärmende Getränke zur Verfügung, in der Liebfrauenkirche nebenan erklingt Musik. Personalausweis und Impfpass müssen mitgebracht werden, Termine sollten auf impfen-in-liebfrauen.gottesdienst-besuchen.de gebucht werden – die Platzzahl ist begrenzt.

Von Mirko Bartels