Laatzen-Mitte/Neustadt

Für die Schüler ist es jedes Mal eine Herausforderung. Die Vorbereitungszeit ist lang, und kurz vor dem Auftritt beim Wettbewerb Jugend musiziert haben viele der Künstler ordentlich Herzklopfen. Zwei für die sich die Anstrengungen gelohnt haben sind Tessa Scholz und Lukas Maxara. Beide musizieren in der Musikschule Neustadt und waren beim Regionsentscheid in Laatzen erfolgreich: Tessa belegte in der Altersklasse 1 den ersten Platz. Lukas kam in seiner Gruppe auf den zweiten Rang.

Insgesamt traten beim Wettbewerb in Laatzen 103 Kinder und Jugendliche aus der gesamten Region Hannover an und zeigten an den verschiedenen Musikinstrumenten ihr Können.

Schon von klein auf dabei

„ Tessa ist schon seit ihrer frühesten Kindheit bei uns an der Schule“, sagt Leiterin Evelyn Boß. Im Alter von nur einem Jahr habe sie bereits bei den sogenannten Minis mitgemacht. „Das ist eine Eltern-Kind-Gruppe für musikalische Früherziehung“, erklärt Boß. Mit nunmehr neun Jahren spielt Tessa Klavier. Sie habe sich dieses Instrument selber ausgesucht, um ihrer musikalischen Neigung nachzugehen.

Unterrichtet wird die junge Künstlerin seit etwa eineinhalb Jahren vom Himmelreicher Komponisten und Musikschullehrer Heinz Lengersdorf. „Viel Übung braucht es, um sich bei so einem Wettbewerb durchzusetzen“, sagt die Leiterin. „In Tessas Altersklasse gab es elf weitere Teilnehmer“, sagt sie. Klavier sei ein sehr beliebtes Instrument. Umso schwerer sei es, einen guten Platz zu bekommen. „Es ist natürlich toll, wenn die investierte Zeit und Mühe so honoriert wird.“

Die junge Pianistin hatte einige musikalische Schwergewichte im Gepäck, trug Stücke von Muzio Clementi, Claude Debussy, Cornelius Gurlitt und ihrem Lehrer Lengersdorf vor.

Lesen Sie auch

Von Mirko Bartels