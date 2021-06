Neustadt/Bordenau

Nach leichten Anlaufschwierigkeiten boomt auch auf dem Land das Geschäft mit den Schnelltests. Obwohl die Branche aktuell aufgrund einiger schwarzer Schafe unter den privaten Anbietern in die Kritik geraten ist, bietet sie doch vielen Menschen einen willkommenen Job in der Krise. Auch in den Neustädter Testzentren arbeiten viele, die eigentlich mit Reagenzgläsern und Virentests gar nichts am Hut haben. Wir haben mit einer Mitarbeiterin und zwei Mitarbeitern in Mardorf, Bordenau und Neustadt gesprochen. Denn alle Tester haben ihre ganz persönliche Pandemiegeschichte.

Planänderung durch Pandemie

Stine Förthmann (21) ist froh über ihren Job in dem Mardorfer Testzentrum. „Es hilft, die Miete zu zahlen, und ich habe hier sogar Freunde gefunden", sagt sie. Quelle: Mario Moers

Am Mittwochmorgen hat Stine Förthmann gut zu tun, im Testmobil zwischen der Aalräucherei und dem Hofladen. „Camper brauchen auch aktuell noch regelmäßig neue Tests, andere wollen vielleicht ins Restaurant“, erzählt die 21-jährige Mardorferin und sieht dabei zufrieden aus. Dabei hätte die junge Frau eigentlich allen Grund zu klagen. Die Pandemie hat ihr zuerst die berufliche Zukunft als Kosmetikerin verhagelt. Im Oktober musste ihre Chefin ihr als Folge des Lockdowns kündigen; Förthmann begann zu kellnern, tagsüber verkaufte sie Fisch in der Aalräucherei und am Abend Fleisch beim Griechen – dann musste auch die Gastronomie wieder schließen. „Zwei Monate habe im am Existenzminimum gelebt“, erzählt sie. Sie beantragte Arbeitslosengeld, bekam aber keines, weil die Ämter ihre Ausbildungszeit an einer privaten Schule nicht voll anerkannten. Dann kam das Testmobil nach Mardorf.

„Es stand irgendwann zwischen der Räucherei und dem Griechen, und eine Mitarbeiterin sprach mich an, ob ich nicht Interesse an dem Job habe“, erzählt Förthmann. Nun testet sie jeden Werktag von 8 bis 17 Uhr. Sonnabend und Sonntag arbeitet sie wieder beim Griechen. „Der Job im Testzentrum hilft, die Miete zu zahlen“, sagt sie. Das Gehalt ist aber nicht alles. Beim Testen der Touristen und Einheimischen hat sie gemerkt, dass die unerwartete Arbeit ihr viel mehr Freunde macht als die alte Ausbildung. Unter den Mitarbeitern hat sie Freunde gefunden. Das Organisieren und die Zusammenarbeit bereiten ihr so viel Spaß, dass sie sich beruflich umorientieren möchte. Das Testzentrum hat ihren Lebensplan verändert.

„Nix ist geiler als Konzerte“

Sebastian Wolff aus Evensen sorgt eigentlich bei Konzerten und Liveevents als Security-Mitarbeiter für Ordnung. Aktuell ist er als Leiter des größten Testzentrums in Neustadt im Einsatz. Quelle: Mario Moers

Sebastian Wolff würde nicht so weit gehen, sein berufliches Zwischenspiel im größten Neustädter Testzentrum als neue Berufung zu bezeichnen. „Nichts ist geiler als Konzerte. Ich bin froh, wenn das wieder losgeht“, sagt der 27-Jährige aus Evensen und strahlt mit Blick auf den Kultur-Neustart in diesen Tagen. Denn eigentlich ist Wolff Sicherheitsmann bei der Laatzener Security-Firma ToSa. Da Konzerte das vergangene halbe Jahr schlichtweg nicht stattgefunden haben, hat das Unternehmen seine Mitarbeiter an anderer Stelle eingesetzt. Seit einigen Wochen ist Wolff Teamleiter des Drive-in-Zentrums in Neustadt. Vorher hatte er zeitweise Krankenhausbesucher in Celle und Supermarktkunden in Nienburg auf Einhaltung der Maskenpflicht kontrolliert. Das Testen macht ihm aber am meisten Spaß. „Weil ich es echt gut mache“, sagt er und lächelt. Die freundlichen Rückmeldungen zufriedener Testpersonen tragen viel zu seiner guten Laune am Arbeitsplatz bei. „Die Leute sind dankbar und sehr nett“, erzählt Wolff. Außerdem sichern diese neuen Einsatzgebiete ihm schlichtweg das Einkommen. „Alles ist doch besser als Kurzarbeit“, sagt er. Wie lange die Tester hier allerdings noch benötigt werden, ist fraglich. Mit der Lockerung der Regeln sank die Zahl der durchgeführten Tests im Drive-in in dieser Woche rapide. Die Mitarbeiterzahl wurde bereits entsprechend reduziert.

Der Ehrenamtliche

Lucas Scheffler (27) jobbt neben seinem Studium eigentlich in der elterlichen Eventfirma. Da dort coronabedingt nicht viel zu tun ist, arbeitet er gerade im Bordenauer Testzentrum. Quelle: Mario Moers

Völlig kostenlos wollte Lucas Scheffler seine Arbeitskraft dem Testzentrum in Bordenau zur Verfügung stellen. „Ich wusste gar nicht, dass wir bezahlt werden. Ich wollte ehrenamtlich helfen“, erzählt der 27-jährige E-Technik-Student. In Bordenau arbeiten vor allem Freiwillige aus den Reihen der Dorfwerkstatt als Tester. Einige Studenten sind auch dabei. Gerade ihre typischen Nebenjobs fielen zuletzt weg. Davon kann Scheffler ein Lied singen, ihn traf es doppelt. Eigentlich jobbt er bei der familieneigenen Eventfirma. 2020 hatte er krisenbedingt auf einem Campingplatz in Mardorf angeheuert. In den vergangenen Monaten war beides keine Option, um die karge Studentenkasse aufzubessern. Der kleine Nebenverdienst im Testzentrum ist deshalb willkommen. Heute arbeitet er zusammen mit Jura-Studentin Antonia Schneider (20), der angehenden Sozialwissenschaftlerin Jolin Handtke (20), der 73-jährigen ehemaligen Schulassistentin Margret Fiene und dem 60-jährigen Ausbilder für Köche, Andreas Alker. „Ich finde es toll, hier mit Leuten aus jedem Alter und allen Bereichen zusammenzuarbeiten“, sagt Scheffler.

Von Mario Moers