Einen prominenten Gast begrüßt der TKK am Sonnabend, 26. Februar, auf der Bühne des Gymnasiums in Neustadt. Der Volksschauspieler Peter Millowitsch, Sohn des legendären Ohnsorg-Theater-Schauspielers Willy Millowitsch, spielt die Hauptrolle in dem Stück „Kein Auskommen mit dem Einkommen“. Turbulenzen und amüsante Verwicklungen nehmen in dieser an Situationskomik reichen Verwechslungskomödie aus der Zeit des Wirtschaftswunders ihren Lauf. Ein Rentnerehepaar löst darin sein finanzielles Problem auf ganz eigene Weise. Es beschließt, ein möbliertes Zimmer zu vermieten. Das Stück beginnt um 20 Uhr, es gilt die 2G-Regel. Karten-Vorbestellungen sind derzeit nur per E-Mail an buero@tkk-neustadt.de und telefonisch unter (05032) 61799 möglich.