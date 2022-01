Neustadt

Da ist sie wieder. Diese Dankbarkeit. Ein Stück Kultur genießen, wenn auch mit Maske, wenn auch ohne Wein in der Pause. Sowohl Künstler als auch Veranstalter und Publikum spüren auch beim Auftritt des Kabarettisten Thilo Seibel beim Kulturforum Neustadt, warum es immer wieder heißt, Kultur sei Lebensmittel.

Fast ein wenig demütig klingt es, als Künstler Seibel am Freitagabend den Zuschauerinnen und Zuschauern in der KGS-Mensa immer wieder dankt. Dass sie gekommen sind. Dass sie Corona-Test und Eingangskontrollen auf sich nehmen. Und dass sie mit ihm auf ein Jahr zurückblicken, das mancher wohl lieber vergessen würde.

Fremdschämen als Motto des Jahres

Für das Vergessen hat auch Seibel gute Argumente. Doch vorher zieht er all die Gründe zum Wundern, Ärgern oder Fremdschämen 2021 noch einmal genüsslich durch den Kakao. Das Fremdschämen, auch beschrieben mit „Cringe“, dem Jugendwort des Jahres 2021, könne gut als Zusammenfassung dienen, sagt Seibel zu Beginn seines rasanten Ritts durch 2021.

Schmerzgrenze liegt hoch

Abstruse Schilderungen und treffende Parodien sind die Stärke des Schnellsprechers, seine Schmerzgrenze liegt hoch. Nach einer atemlosen fiktiven Radioreportage über chaotische Szenen am Flughafen Berlin-Brandenburg, wenn massenhaft CDU/CSU-Politiker nach verlorener Wahl in die Heimat flüchten, entschuldigt er sich allerdings selbst. Er habe sich nicht über die verzweifelten Afghanen lustig machen wollen, die nach der Machtübernahme der Taliban in Kabul mit allen Mitteln versuchten, das Land zu verlassen.

Dennoch, das Bild sitzt im Kopf fest. Ebenso das von den CDU/CSU-Granden, die den Niedergang der eigenen Partei brillant und konsequent geplant hätten, wie Seibel kühn behauptet. Laschet, Spahn, Tandler, Sauter, lauten die Namen, die er als Beweise anführt. Wie die letzten beiden mit obszönen Maskendeals jeden kriminellen Clan in den Schatten stellten, regt Seibel mächtig auf, wie er in Stakkatosätzen kundtut.

Lachhafter Weltuntergang

Thilo Seibel im Alien-Kostüm. Quelle: Kathrin Götze

Schöne Schimpfworte, ein leiernder Lauterbach und ein Crash-Kurs darüber, warum Wirtschaftsthemen wie Wirecard, Pandora Papers oder Elon Musk alles andere als langweilig sind, erfreuen das Publikum. Begeisterung erntet Seibel für den Auftritt als Smeagol aus „Herr der Ringe“, der mit der Gier nach Wirecard-Aktien ringt. Als Außerirdischer schildert er den Zuhörern auf seinem Heimatplaneten Joke 4711 kurz darauf die lachhaftesten Weltuntergänge. Klar, dass Homo Sapiens und die Erde bei ihm auf den vordersten Plätzen rangieren.

Zum Schluss dürfen auch die Zuschauerinnen und Zuschauer noch mal aktiv werden: Mittels Applaus wählen sie aus allerhand abstrusen Politikeräußerungen das Zitat des Jahres. Sieger ist der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mit dem Satz: „Wir haben nicht falsch gehandelt, wir haben nur zu wenig richtig gemacht.“ Dem hat auch Seibel nichts hinzuzufügen.

Nächster Termin im Kulturforum ist der Auftritt von Nektarios Vlachopulos am Freitag, 18. Februar. Wenn die Pandemie es zulässt.

Von Kathrin Götze