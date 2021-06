Neustadt

Das Kulturforum Neustadt startet wieder durch: Die Organisatoren laden für Juni zu zwei Nachholterminen in die KGS Mensa ein. Am Freitag, 11. Juni, ab 19.30 Uhr steht der Comedian Thomas Reis mit seinem Programm „Mit Abstand das Beste“ auf der Mensa Bühne. Kabarettist Michael Feindler folgt am Freitag, 25. Juni.

Preisträger 2020

Die Veranstalter versprechen eine geladene, humoristische Riesenpackung mit vielen aktuellen Texten. „Thomas Reis spickt das Programm mit komischen Klassikern seines satirischen Schaffens“ und erschaffe so ein ganz neues „Wirus-Gefühl“, heißt es in der Ankündigung. Im Frühjahr 2020 wurde Reis mit dem Ehrenpreis des Kleinkunstpreises des Landes Baden-Württemberg für sein (bisheriges) Gesamtwerk ausgezeichnet.

Seinen Auftritt in Neustadt startet der Kabarettist am Freitag, 11. Juni, um 19.30 Uhr in der Mensa der Kooperativen Gesamtschule (KGS), Leinstraße 85, Neustadt. Damit ausreichend Zeit bleibt, die Plätze unter Einhaltung der Hygieneregeln aufzusuchen, beginnt der Einlass um 18.45 Uhr. Voraussetzung für den Besuch ist der Nachweis einer vollständigen Corona-Impfung oder ein aktueller negativer Test. Für die Wege im Gebäude brauchen Besucher eine medizinische Maske (FFP 2 oder OP-Maske). Weitere Informationen gibt es unter www.kulturforum-neustadt.de.

Karten gibt es im Vorverkauf am Info-Tresen von Famila, Neustadt, Gewerbegebiet Ost, oder Online unter https://tickets.haz.de/. Karten für den ausgefallenen Termin am 5. Dezember 2020 sind weiterhin gültig.

Von Mirko Bartels