Neustadt

Zweimal musste die freiwillige Feuerwehr Neustadt zu einer brennenden Torfmiete an der Moorstraße ausrücken. Die erste Alarmierung gab es wegen Rauchentwicklung am Sonnabend gegen 22.10 Uhr. Insgesamt 13 Aktive und drei Fahrzeuge kamen zum Einsatz. Sie löschten den Bereich mit einem sogenannten C-Strahlrohr. Wenige Stunden später, am Sonntagmorgen, mussten die Brandbekämpfer erneut ausrücken: An der Torfmiete hatte sich wieder Rauch entwickelt.

Zweiter Einsatz mit zusätzlichem Netzmittel

Diesmal alarmierten die Aktiven auch den Moormeister der ortsansässigen Torfabbaufirma. Der zog die Torfmiete mit einem Bagger auseinander, während die Einsatzkräfte erneut mit zwei C-Strahlrohren und zusätzlich mit sogenanntem Netzmittel löschten. Der Zusatz wird eingesetzt, weil Torfbrände sich nicht nur oberflächlich ausbreiten. Sie brennen oder schwelen sich häufig auch unterirdisch durch das leicht brennbare Material. Das Netzmittel ermöglicht dem Löschwasser tiefer in den Torf einzudringen. Die Einsatzstelle werde nun durch die Mitarbeiter der Firma weiter kontrolliert, heißt es von der Pressestelle der Feuerwehr.

Von Mirko Bartels