Neustadt

Auslaufendes Motoröl hat am frühen Freitagmorgen für einen Stau im Neustädter Berufsverkehr gesorgt. Die Feuerwehr war gegen 7.20 Uhr an die Wunstorfer Straße gerufen worden. Bei einem Trecker war vermutlich der Motor geplatzt. Es hatte dadurch Öl auf einer Länge von circa 100 Metern verteilt und die Straße verunreinigt. Das Öl drohte in die Kanalisation zu fließen. Einsatzkräfte streuten die Spur mit einem Ölbindemittel ab.

Die Polizei sicherte die Einsatzstelle mit einem Streifenwagen. Der Verkehr wurde an der Einsatzstelle vorbeigeführt. Es kam zu kurzzeitigen Staus bis zur Einmündung Stockhausenstraße.

Von Florian Hake