Eilvese

Für Elisabeth Gülich ist die Tschernobyl-Hilfe eine Lebensaufgabe geworden. Seit knapp 30 Jahren engagiert sie sich für Menschen aus Weißrussland, die an den Folgen der Reaktorkatastrophe leiden. Damals begann die Pastorin, die Erholungsreisen, die Kinder aus Tschernobyl nach Deutschland führten, für den Neustädter Raum zu koordinieren. Auch im Ruhestand hilft sie weiter, seit vier Jahren ist sie Vorsitzende des Arbeitskreises Tschernobyl-Hilfe bei der Landeskirche Hannovers.

Wenn sie auf das Ehrenamt angesprochen wird, dann sprudelt es nur so aus ihr heraus: Sie berichtet von den vielen Aktionen. Von Tausende von Kindern, denen sie zu Besuchen in Norddeutschland verhalf. Von Hilfstransporten. Von Reisen nach Weißrussland. Und von kuriosen Anekdoten.

10.000 Kondome frei Haus

Wie die von den 10.000 Kondomen, die sie für einen Transport organisierte, als in der Gegend um Gomel die HIV-Infektionen zunahmen. Lachend berichtet sie, wie sie sich im Supermarkt diskret über Kondomanbieter informierte, die sie um Spenden bitten könnte. Firma Blausiegel ging darauf ein und schickte ihr zehn Kartons à 1000 Stück.

Gomel – das ist die weißrussische Stadt in der Nähe Tschernobyls, die zum Zentrum aller Bemühungen Gülichs wurde. Dort hat der Arbeitskreis eine Partner-Organisation, die sich um die Koordination aller Aktionen vor Ort kümmert, die entscheidet, welche Kinder zum Ferienaufenthalt nach Deutschland kommen und die Hilfslieferungen verteilt. Dort arbeite stets jemand, der Deutsch sprechen könne, damit die Verständigung klappt, erzählt die Pastorin. Obwohl sie selbst das nicht unbedingt nötig hat – denn neben Theologie hat Gülich einst auch Slawistik studiert. Sprachen hatten es ihr schon immer angetan. Fürs Russische entschied sie sich, weil sie viele Verwandte in der ehemaligen DDR hatte.

Russische Sprachkenntnisse gaben den Ausschlag

1991 hörte sie schließlich, dass ein Rotenburger Ehepaar Kinder aus Gomel für Ferien in Deutschland eingeladen hatte. Das wollte sie auch tun. „So hat die Aufgabe mich gefunden“, sagt sie lächelnd. 1992 hatte sie bereits einen enthusiastischen Helferkreis in Neustadt um sich geschart, der mit einem Bus zum Fliegerhorst Ahlhorn fuhr, um die ersten Kinder zu empfangen. „Das war abenteuerlich“, erinnert sie sich, „wir haben den ganzen Tag in unserem Bus auf das Flugzeug warten müssen.“

Bitte momentan keine Kleiderspenden Wenn Elisabeth Gülich gefragt wird, was die Tschernobyl-Hilfe Neustadt nötig hat, ist die Anwort: „Geld können wir immer gebrauchen.“ Das Spendenkonto ist bei der Sparkasse Hannover, IBAN DE26 2515 2490 0000 1092 07, Stichwort: Tschernobyl-Neustadt, eingerichtet. Von Kleiderspenden sollte angesichts der Corona-Pandemie momentan abgesehen werden. Mehr Informationen sind auf der Homepage www.tschernobyl-hilfe-neustadt.de hinterlegt.

Was als Abenteuer begann, wurde zu einer Initiative, die sich auf den gesamten Bereich der Landeskirche ausdehnte. Überwiegend finanziert sich die Tschernobyl-Hilfe aus Spenden, immer gibt es aber einen Rückhalt der kirchlichen Institution.

Offenheit und Wodka für Gäste in Weißrussland

Gülichs Ehrenamtliche wollten bald darauf mehr wissen über Land, Leute und Lebensverhältnisse der Kinder, die sie bei sich aufnahmen. Sie organisierte eine erste Reise. Im Winter 1994 ging es los. Mit einem Bus für zehn Tage. Die tief verschneite Landschaft war ihr erster Eindruck. Der zweite waren Herzlichkeit, Offenheit und Gastlichkeit der Menschen, sich unter der Last von Speisen biegende Tische und jede Menge Wodka für die Gäste. Gülich ist seitdem in nahezu jedem Jahr dorthin zurückgekehrt. Für diesen Herbst hofft sie auf die nächste Reise.

Bücher und Broschüren zeugen bei Elisabeth Gülich von bald 30 Jahren Einsatz für die Opfer von Tschernobyl - und von der Gastlichkeit der Menschen dort. Quelle: Beate Ney-Janßen

Besuch aus Tschernobyl gibt es in diesem Jahr nicht: 400 Kinder sollten im Sommer auf dem Flughafen in Langenhagen angekommen. Für 25 von ihnen gab es Gastfamilien in Neustadt und Wunstorf. Doch wie 2020, als das Programm kurzfristig abgesagt werden musste, machte die Corona-Pandemie den Planern auch jetzt einen Strich durch die Rechnung.

Nichts zu tun war aber keine Option für die 71-Jährige. Stattdessen regte Gülich an, rund 150 Kinder in das weißrussische Rehabilitations- und Kindererholungszentrum Nadeshda einzuladen.

Von Beate Ney-Janßen