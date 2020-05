Neustadt

Trotz des bestehenden Kontaktverbots will die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) mit ihren Wählern in Kontakt bleiben. Auch sonst stehe die politische Arbeit nicht still, man tausche sich weiter regelmäßig aus. Nur leider nicht mehr persönlich, wie Fraktionssprecher Willi Ostermann bedauernd sagt. Deshalb bietet die Fraktion ab sofort immer mittwochs von 19 bis 20 Uhr eine telefonische Sprechstunde an. Jeweils ein Mitglied der Fraktion ist dann über der Rufnummer des Fraktionsbüros, (0 50 32) 8 44 17 zu erreichen, um mit Interessierten deren politischen Anliegen zu diskutieren. Alternativ können Interessierte jederzeit über die Homepage www.uwg-neustadt.de Kontakt aufnehmen.

Von Kathrin Götze