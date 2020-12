Neustadt

Die Stadt soll anstreben, Bäume und Grünflächen mit Brauchwasser zu bewässern statt mit Trinkwasser. Zu diesem Thema hat die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) ein Bündel von Anträgen zum städtischen Haushalt eingereicht.

Klimaschutz sei die eine Sache, die wichtig sei, sagt Willi Ostermann von der UWG. Seine Fraktion wolle aber anregen, sich auch mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen und diesem Rechnung zu tragen. Wenn also beispielsweise Grünstreifen an den Straßen neu bepflanzt werden oder Ausgleichsflächen zu schaffen sind, sollen Pflanzen und Bäume zum Einsatz kommen, die sich als robust und widerstandsfähig erwiesen haben, regt die UWG an.

Trinkwasserknappheit ist bereits aufgetreten

Ein weiterer Punkt ist für die Wählergemeinschaft die Verwendung von Trinkwasser zur Bewässerung öffentlicher Flächen. Im Sommer 2019 habe der Wasserverband Garbsen-Neustadt den Verbrauchern zeitweilig Beschränkungen im Verbrauch von Trinkwasser auferlegt wie etwa das Verbot, Rasen zu sprengen. Im vergangenen Sommer habe es einen Appell gegeben, sorgsam mit Trinkwasser umzugehen, zählt Ostermann auf.

Auf Nachfrage hat er von der Stadtverwaltung die Auskunft erhalten, dass städtische Grünflächen mit Trinkwasser bewässert würden. Laut Bürgermeister Dominic Herbst beläuft sich der Wasserverbrauch der Stadt auf den Grünflächen auf 1400 bis 1800 Kubikmeter pro Jahr. Die Bewässerung der Sportplätze ist darin noch nicht enthalten.

Die Stadt, meint Ostermann, müsse Vorbildfunktion für die Bürger haben. Insofern solle sie ein Konzept mit alternativen Lösungen für die Bewässerung von Grünflächen erstellen, das den Einsatz von Trinkwasser unterbindet. So solle bei öffentlichen Neubauten künftig immer auch berechnet werden, wie ein getrenntes Wassersystem zu Buche schlagen würde. Man habe bereits bei der Planung des Feuerwehrzentrums und bei der Ausschreibung für das neue Rathaus eine solche Möglichkeit in Betracht gezogen, sagt Herbst. Aber: „Bislang sind solche Systeme nach Meinung der Verwaltung nicht wirtschaftlich darstellbar.“

Von Beate Ney-Janßen und Kathrin Götze