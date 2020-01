Neustadt

Den Verkehr in der Stadt komplett neu organisieren – das haben die Politiker der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) schon mehrfach in Sitzungen gefordert. Auf der einen Seite brauche das ein großes Konzept – auf der anderen Seite aber auch viele kleine Schritte, um die Bedingungen für den Radverkehr zu verbessern.

35.000 Euro, um Radwege zu befestigen

Dazu sollen auch die 35.000 Euro beitragen, die die Unabhängigen per Antrag in den Haushalt schreiben wollen. Sie sollen eingesetzt werden, um neue Radwege mit einer festen Decke zu versehen. Das bisher vielfach aufgebrachte Mineralgemisch bringe Löcher und Pfützen mit sich und mache das Radfahren beschwerlich. Die Verwaltung sei aufgefordert, Verbindungen durch Grünflächen sowohl in der Kernstadt als auch in den Ortsteilen dafür auszuwählen, sagt Fraktionssprecher Willi Ostermann. Bisher stehen für Verbesserungen an Radwegen nur jeweils 7500 Euro pro Jahr zur Verfügung.

Soll Neustadt Fairtrade-Stadt werden?

Ebenfalls im Nachhaltigkeitstrend liegt die UWG mit dem Antrag, die Verwaltung möge prüfen, ob Neustadt Fairtrade-Stadt werden kann. Dafür müsste die Stadt den fairen Handel unterstützen, zu offiziellen Anlässen fair gehandelte Waren anbieten und weitere Kriterien erfüllen – die Nachbarstadt Garbsen und auch die Landeshauptstadt Hannover machen es bereits vor.

Die Sicherheit im Straßenverkehr soll besser werden, wenn Feuerwehr und andere städtische Großfahrzeuge mit Abbiegeassistenten ausgestattet werden. Diese sollen helfen, beim Abbiegen Radfahrer und Fußgänger in einem größeren Radius zu erkennen und so Unfallgefahren durch den toten Winkel zu minimieren.

Spezialisierte Kräfte für Vergabe und Fördergeld

Um mehr Einnahmen und weniger Ausgaben im Haushalt sollten sich nach dem Wunsch der Unabhängigen künftig spezialisierte Kräfte in der Verwaltung kümmern. Eine zentrale Vergabestelle wäre Ansprechpartner für die immer komplizierteren Ausschreibungen für Anschaffungen und Bauprojekte, die der Stadt gesetzlich vorgegeben sind. Bisher wird diese Aufgabe an verschiedenen Stellen wahrgenommen, um Effizienz und Qualität zu erhöhen.

Ähnlich ist die Argumentation für eine zentrale Stelle in der Verwaltung, die sich um Anträge auf Fördergeld für die unterschiedlichen Projekte kümmert. „Das soll nicht heißen, dass die Mitarbeiter nicht schon gut dabei sind“, sagt UWG-Sprecher Ostermann. Doch es gebe insgesamt 3000 verschiedene Programme auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene, da sei eine Spezialisierung in der Verwaltung sinnvoll. Schließlich sehe es so aus, als ob die Haushaltslage in den nächsten Jahren immer angespannter werde.

